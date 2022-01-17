台東大學「MIT台東優釋合作聯盟」成立　研發多元高值化產品

▲MIT台東優釋合作聯盟，研發鳳梨釋迦多元高值化產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鳳梨釋迦於110年面臨嚴重的外銷困境，加工再造技術的研發，成為產業必要的出路之一。為協助果農解決外銷困境問題，國立台東大學、國立台東專科學校，聯合了台東釋迦生產合作社等單位，完成鳳梨釋迦粉末化、益生菌產品等各類加工食品之技術開發，並於17日在國立台東大學產學創新園區(台東校區)演藝廳舉辦「MIT台東優釋合作聯盟成立儀式」，縣長饒慶鈴感謝台東大學等運用生技工廠研發鳳梨釋迦多元高值化產品，期盼各界齊心助鳳梨釋迦產業發展，另外，縣府與農會將在春節假期尋覓人潮密集處促銷鳳梨釋迦，歡迎來東遊客及鄉親能夠「好釋帶回迦」。

台東大學東部生物經濟中心主任李俊霖在成果發表時指出，台東大學食品生技工廠於110年10月起與台東釋迦產業合作社合作，率先投入鳳梨釋迦果泥粉末化之技術研發，成功研發出不苦澀、不易黑變與方便加工的鳳梨釋迦果粉。期間由台東大學食品生物技術應用2年制在職學位學程、台東專科學校家政科與台東各大飯店和糕點食品業合作，實際應用果粉於釋迦酥、釋迦餅、釋迦蛋糕與釋迦餡料等產品之開發，具體展示產業上的多元應用風貌。此外，台東大學與晨暉生物科技股份有限公司合作投入鳳梨釋迦的高值化產品研發，使用娘家益生菌NTU101結合鳳梨釋迦果粉，研發出兼具風味與健康訴求之釋迦風味益生菌粉包。



台東大學食品生物技術應用2年制在職學位學程，未來將持續投入鳳梨釋迦益生菌相關研究，另闢台灣鳳梨釋迦高值化產業的一片天地。此次活動共計展示35種以上之鳳梨釋迦加工食品的研發成果，且研究技術已可進行量產，未來提供各方合作與技術移轉，期望藉由鳳梨釋迦粉的技術研發與應用，讓民眾、企業與觀光餐旅業都能方便快速的應用鳳梨釋迦融入美味食品，成為真正的在地好風味。