年輕女員工寫假單「懶得回來」！春節爽放12天　老闆竟批准

▲女員工春節前請假，原因「懶得回來」，老闆竟准假。（示意圖／Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

隨著年關將近，不少人已經開始計畫年假出遊。貴州省六盤水市一名女子提前向老闆請假，日期從1月26日至1月28日，理由竟是「懶得回來」，且老闆准假，事件曝光後，引起網路熱議。

綜合陸媒報導，小潔（化名）15日提交了假單，請假日期為1月26日至1月28日，上方寫的原因分別是「26號表姊結婚」、「27號我家殺羊子」、「28號懶得再回來」，26日是為了親人的婚事請假就算了，後面2天的理由簡直匪夷所思。

不過，蔡姓老闆看到假條，竟然也簽名批准了，讓網友更佳驚訝。對此，蔡姓老闆表示，主要考量是因為春節日期，若小潔辦完事後再回來上班，交通上會不太方便，因此予以批准。

▼小潔寫請假單，理由十分奇葩，老闆還真的准假。（圖／翻攝《極目新聞》）



蔡姓老闆說，公司經營婚紗攝影，員工多為年輕人，同事之間相處融洽，平時員工若對工作有想法，也不吝與他交流，因此出現這種假條，他也沒有覺得不妥，反而認為小潔十分有創意，沒有多想就准假了。

網友們看完老闆的回應，感到十分羨慕，直言「最囂張的假條」，「員工請假回家殺羊，不請老闆吃羊肉，老闆不應該給批假！」

小潔對此說明，平時老闆與員工們相處良好，互相之間的稱謂也十分親切，工作氛圍佳，在寫假條時並沒有想太多，原因照實寫出來，但家裡的羊太小，若要請老闆，可能不夠吃。

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