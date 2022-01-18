全台首座長距跨海「金門大橋」7月完工　3國道建設估今年落成

▲交通部今天舉行新春記者會，公布未來國道、省道建設規劃。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

交通部今天（1/18）舉行2022年新春記者會，說明未來一年施政方向和進度。交通部高公局已於去年完成三項國道建設工程，包括12月25日完成新設休息站國道一號楊梅休息站興建工程。預計2022年金門大橋建設、國2機場端主線改善工程等4項將陸續完工。

交通部今天舉行新春記者會，交通部長王國材表示，去年陸續完成3項國道新建、改善工程，包括於去年底國1楊梅休息站啟用，以及改善每逢連假必塞車的國1彰化員林段改善工程，和增設國3高原交流道工程。

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王國材談到，國道雖然已經通車多年，但陸陸續續發生一些問題如系統交流道聯接不佳等，因此明年持續優化國道建設，陸續改善國道和快速道路相關連接系統。預計今年1月率先完工桃園交流道動線改善工程，盼能紓解長期以來桃園、南崁車流匯入車潮等堵塞狀況；國內首座長跨距海上橋樑「金門大橋」也預計於7月可完工。

再者，王國材也談到，國道4號台中環線豐原潭子段全線預計於年底完工、國2機場端主線改善工程同樣預計於年底完工。

至於公路網絡方面，台61線延伸至高雄、台62延伸至宜蘭預計於今年6月完成期中可行性評估，台62線延伸至萬里金山預計4月完成期中可行性評估，屏南快速公路則預計3月就可完成期中可行性評估。設計施工中的包括淡江大橋和聯絡道路以及西快曾文溪橋段新建工程，分別預計於2024年和2026年完工。