侯友宜「不禁餐廳內用」　原因曝光

▲餐廳是否再次禁止內用引發討論。（資料照／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

近日本土疫情升溫，從桃園擴大到雙北、新竹等鄰近縣市，外界擔憂是否可能再次實施「禁止內用」。新北市長侯友宜19日明確表示「現階段並沒有要禁止餐廳內用」，原因在於先前Delta跟Omicron不同，Delta的傳播速度，以及所造成的醫療體系的量能的挑戰更嚴峻，而目前對於Omicron的重點在於阻絕境外，只要境外擋得住，國內疫情就能穩穩守住。

有關餐廳是否禁內用，侯友宜受訪時被問及，對於Omicron疫情的管制，似乎沒有像之前的Delta期間那麼嚴格。侯友宜說明，Delta跟Omicron的環境畢竟不一樣，繼Alpha之後馬上Delta就來勢洶洶，而且社區的傳播速度，以及所造成的醫療體系的量能的挑戰更嚴峻，現在的Omicron重點是在阻絕於境外，境外如果擋得住，國內疫情就可以穩穩守住。

侯友宜表示，新北全力守住疫情，彈性調整的過程中用心檢討，隨著疫情變化全面戒備，剛好最近的個案都在桃園，新北會全力跟桃園並肩作戰，一起努力把疫情守好，醫療量能勢必會有調整，他強調，新北市以這樣的態度滾動式修正，現階段還是把春節期間該守住的疫情守好，才是目前的重點方向。