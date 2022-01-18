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社會 社會焦點 保障人權

改裝車深夜街頭競速狂飆擾民　警逮人扣車公共危險罪送辦

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區四腳亭坑路14日深夜11時許，有2名民眾各騎乘改裝車，竟壓低身子在道路上競速飆車，引起巨大噪音擾鄰，附近民眾報案，警方迅速到場取締，但改裝車主卻早已逃之夭夭，因其行徑過於囂張，警方調閱周邊監視器，鎖定對象，在17日將2名改裝車主通知到案，當場開罰及依公共危險罪函送法辦。

▲改裝車深夜街頭競速狂飆擾民 瑞芳警逮人扣車開罰送辦。（圖／翻攝自《社會事新聞群》、記者郭世賢翻攝）

▲改裝車深夜街頭競速狂飆擾民，瑞芳警逮人扣車開罰送辦。（圖／翻攝自《社會事新聞群》、記者郭世賢翻攝）

警方表示，14日深夜11時許接獲民眾報案，有改裝車競速，引擎聲刺耳無法入眠，但警方到場時對方早已鳥獸散，隨即擴大調閱監視器，發現有2部小貨車載運改裝車到場，以車追人，並在17日通知到案說明。

據了解，43歲蕭姓男子與41歲游姓男子平時從事工程工作，因對改裝車有共同興趣，常在網路討論結識，此次相約深夜在公路上進行車輛調教及測試，卻因為引擎聲引起注意而遭警方查獲，不但面臨高額罰款更要吃上刑責而懊悔不已。

▲改裝車深夜街頭競速狂飆擾民 瑞芳警逮人扣車開罰送辦。（圖／翻攝自《社會事新聞群》）

▲2名民眾各騎乘改裝車，竟壓低身子在道路上競速飆車，引起巨大噪音擾鄰。

警方表示，違規部分除依道路交通管理處罰條例第12條改裝車未懸掛車牌及第43條在公路上競速告發及扣車外，警訊後將2人依公共危險罪函送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局長謝龍富表示，公路非賽道，請民眾勿因個人興趣而危害其他用路人安全，警方也會持續加強稽查取締，以維護廣大用路人行車安全。

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