北市警燒毀1.4公噸毒咖啡包　市值20億！霹靂小組長槍全程戒護



▲北市警局查扣1.476公噸3、4級毒品，在13日全部送木柵焚化爐銷毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局在2021年共計查獲第3、4級毒品案件共計1476公斤，主要以咖啡包為主，咖啡包內容物可能有k他命、浴鹽、合成卡西酮、一粒眠或FM2等多種不明成分，北市警方也在特勤人員全程戒護下，將超過1.4噸的3、4級毒品送往木柵焚化爐燒毀。

北市警局在13日，將查扣的3、4級毒品，由北市刑大特勤人員戒護之下，送往木柵焚化爐進行銷毀，警方也表示，在2021年共計查獲3、4級毒品達1639件，總重量計1476公斤，比2020年查獲重量增加了1100公斤，市值將近20億。

3、4級毒品主要以咖啡包為主，內容物最常見除有愷他命、浴鹽(MDPV)、合成卡西酮、一粒眠(硝甲西泮)、FM2(氟硝西泮)等，近期更流行混入俗稱「喵喵」(4-甲基甲基卡西酮)、MMA（甲氧基甲基安非他命）等中樞神經興奮劑。

▲北市警局查扣破1.4公噸3、4級毒品，市值達20億元，在13日全部送木柵焚化爐銷毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，混合各類毒品效果造成刺激釋放神經傳導物質，並阻斷回收機制，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗，進而引發幻覺、暴力或自殘。

不同毒品交互作用，亦可能導致心悸、痙攣及抽搐、呼吸抑制，甚至導致心臟衰竭、休克而死亡，且不法業者會以航海王、LINE卡通人物圖案及各類流行動漫包裝，吸引年輕人接觸，警方也呼籲，遠離毒品，避免受到毒品戕害。

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