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台灣資助瓜地馬拉2500萬「對美遊說」　外交部：完全合法

▲▼瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）。（圖／路透）

▲美聯社報導台灣資助瓜地馬來拉，遊說美國。圖為瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）。（圖／路透）

中央社記者王慶剛台北18日電

美聯社報導瓜地馬拉以90萬美元（約新台幣2500萬元），僱用美國前總統川普的重要支持者，希望影響美國官員，並由友邦台灣買單。外交部今天回應，預算完全合法，執行面也符合美國當地的法規。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部一向遵循互助互利的原則推動踏實外交，並以友邦政府施政的實際需求，擬定雙邊合作架構，據以推動各項合作計畫。台灣和瓜地馬拉政府也是在這個原則與架構下進行相關合作計畫。根據瓜國政府向台灣說明，此項計畫符合美國當地法規，一切合法辦理。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安強調，此項計畫符合美國當地法規，一切合法辦理。（圖／外交部提供）

歐江安說，瓜地馬拉是台灣在中美洲的重要友邦，兩國各項雙邊合作計畫都受到瓜國朝野肯定，瓜國政府也長期支持台灣參與國際組織，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）更多次公開力挺台瓜邦誼。未來兩國將在既有的良好合作基礎上，繼續推動各項福國利民的計畫。

根據美聯社報導，海外遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元，僱用美國前總統川普（Donald Trump）的重要支持者、巴拉德合夥公司總裁巴拉德（Brian Ballard），將提供瓜地馬拉與美國政府及美國官員互動相關的「戰略諮詢和倡導服務」。法律專家指出，一個政府支付另一個政府在遊說上的款項雖然罕見，但並非不合法。

瓜地馬拉也在聲明中感謝台灣的支持，讓瓜國得以加強在美國的位置。聲明說，與巴拉德的合約為期一年，一個月費用7.5萬美元，且著重在戰略溝通、投資外展，以及推動觀光上。

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