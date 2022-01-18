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路透：美國基於國安考量　審查「阿里巴巴」雲端服務

▲阿里巴巴。（圖／路透）

▲美國將對阿里巴巴的雲端服務進行審查。（圖／路透）

中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國加強審查中國科企對美交易之際，3名消息人士透露，拜登政府正在審查中國電子商務巨擘阿里巴巴的雲端運算服務，以確認其業務是否會對美國構成國家安全風險。

路透社獨家報導，美國當局的審查重點放在阿里雲計算公司（Alibaba Cloud，簡稱阿里雲）如何儲存美國客戶資料，包含個資與智慧財產，以及中國政府是否可以取得這些資料。一名消息人士指出，北京阻擋美國用戶取得雲端儲存資訊的能力也是拜登政府擔憂的問題之一。

監管機構最終可能強制阿里雲採取措施，降低其雲端業務帶來的風險，或者也可能禁止國內外的美國人使用其服務。

報導指，審查工作由商務部情報與安全辦公室（Office of Intelligence and Security, OIS）帶領進行。該機構設立於前總統川普任內，可行使廣泛權力，禁止或限制美國公司與來自中國、俄羅斯、古巴、伊朗、北韓、委內瑞拉等「外國對手」的網路、電信與科技公司進行交易。

顧能公司（Gartner Inc）的研究顯示，事實上阿里雲在美業務規模不大，年營收估計不到5000萬美元。但如果監管機構最終決定禁止該公司與美國企業交易，勢將損害該公司最前景可期的業務，公司聲譽也會受到打擊。

根據一名消息人士和前朝官員的說法，川普治下的商業部也曾對阿里巴巴雲端業務心存疑慮，但直到現任總統拜登於去年1月上任後，當局才對阿里雲公司展開正式審查。

川普政府曾於2020年8月警告阿里巴巴等中國雲端服務供應商，稱應「避免美國公民最敏感的個資和美國企業最有價值的智慧財產…在外國對手能夠進入的雲端系統上進行儲存或處理」。

針對路透社報導，美國商務部發言人表示，該機構不針對「交易審查存在與否」發表評論。中國駐華盛頓大使館亦未回應置評請求。

阿里巴巴拒絕就此發表意見。惟該公司曾在最新年度報告中提及，與阿里巴巴簽署合約的美國公司「可能會被禁止繼續與我方做生意，包括履行與我們雲端服務相關的合約義務」。

儘管外界很少看到中國政府強迫科企交出敏感個資的公開案例，但中國駭客相關訴訟案件顯示，他們可能利用雲端伺服器來竊取個資。

舉例來說，2018年曾傳出為中國國家安全部效力的駭客入侵慧與科技公司（HPE）雲端運算服務，並以此為跳板，藉機駭進其他客戶的電腦。檢方認為，這起網路攻擊事件旨在促進中國的經濟利益。

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