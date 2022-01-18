採檢升級！仁寶1595名員工明二採　鄭文燦：須再通過2次快篩

▲鄭文燦下令仁寶電子廠所有員工，除19日需進行二次PCR採檢外，也必須通過2次快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園西堤餐廳群聚確診風暴燒進仁寶電子工廠，一對情侶曾到西堤用餐後確診，桃市府也緊急勒令仁寶電子廠停工，同時急召1595名台籍員工與500名外籍移工返廠採檢，所幸一採結果均為陰性。為求慎重，桃園市長鄭文燦18日宣布，19日將針對台籍員工部分進行二次採檢，而台籍員工除PCR二採外，須再次進行2次快篩，以確保所有員工安全，並同步進行環境清消。

仁寶電子7日傳出情侶檔確診，分別為案17883與17884，仁寶第一時間也緊急召回1595名台籍員工回廠篩檢，同時進行人流管制措施，至於另500名移工，篩檢結果也為陰性。而17日新增確診的該名仁寶電子廠員工，其與確診員工為不同部門，目前尚未釐清其傳染源與疫調足跡。

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鄭文燦指出，為確保員工安全，所有台籍員工除須在19日進行第二次PCR採檢外，也必須通過2次快篩，以此來確定員工是否安全，此外環境的清消也須同步進行。鄭文燦表示，針對仁寶員工自主健康管理，所有健康回報皆須要確實執行，高風險區域也須做註記，並希望相關員工能夠配合減少活動，不前往人潮聚集地。此外，有關確診者活動區域的80人，也已全部後送至集中檢疫隔離。