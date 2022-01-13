連結來了！全台22縣市「第3劑疫苗怎麼約」　時間、地點一次看

▲接種第2劑後，間隔3個月可施打第3劑加強針。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

由於桃園機場群聚案持續擴大，加上指揮中心放寬第3劑疫苗接種資格，因此出現了搶打潮，指揮中心表示，1922疫苗預約平台預計於15日重啟，限時1天半預約，17日開始接種；不過在此之前，各縣市該怎麼約打疫苗？《東森新媒體ETtoday》就為您整理出懶人包。

相關報導：1922平台1/15重啟「限時1天半預約」、1/17開打

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北北基

【台北市】

1、台北市的預約系統8日上午9點開放後，30分鐘湧入6萬人預約，14日會再重啟系統，預計下週開啟7個中型接種站因應。

2、診所施打莫德納、醫院施打BNT，最快10日至14日可施打。

3、即起至1月底只要接種第1、2劑疫苗，就可領200元的商品券；除了預約系統外，醫院也同步加開莫德納、AZ的特別門診，民眾可現場掛號。機動接種隊也會針對長者、照護機構、在宅長者啟動第3劑疫苗接種。

台北市預約系統（請點此）

【新北市】

1、481處合約醫療院（AZ、BNT、莫德納、高端），使用門診預約掛號。

2、中大型接種站（莫德納）13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓，使用新北疫苗預約系統預約。

3、機動疫苗接種站（莫德納）在林口三井OUTLET及新莊宏匯廣場，隨到隨打，不需預約。

新北市預約系統（請點此）

【基隆市】

1月12日起至1月16日止，每日上午8時30分至11時及下午1時30分至下午4時30分於市立體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。

基隆合約醫療院所（請點此，此為PDF檔）

桃竹苗

【桃園市】

1、桃園市規畫30處社區接種站，提供民眾隨到隨打，可施打疫苗為莫德納（單數日）或BNT（雙數日）。

2、1/6（四）起至1/31（一），只要是18歲以上接種第1劑、第2劑的市民，都可以領取200元超商禮券。

桃園市合作院所（請點此）

【新竹市】

1月31日前，只要打1、2劑者就送200元禮券，同時規畫58家醫療院所提供第3劑（第2劑滿3個月即可施打）接種專診服務，請鄉親盡速接種第1、2、3劑疫苗。

新竹市醫療院所接種資訊（請點此）

【新竹縣】

10日至16日止，台北榮民總醫院新竹分院可透過電話或網路預約；新竹台大分院生醫醫院竹北院區採網路預約；大安醫院可至現場掛號或網路預約；新竹縣婦幼館（大安醫院）隨到隨打、網路預約；仁慈醫院採現場掛號或網路預約；東元綜合醫院採現場掛號或網路預約；中國醫藥大學新竹附設醫院可現場掛號、隨到隨打。

詳細資訊請見新竹縣衛生局粉專（請點此）

【苗栗縣】

1、72家合約醫療院所提供「隨到隨打」服務

2、1月15日、16日加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院、苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，提供莫德納和BNT疫苗。

詳細資訊請見苗栗縣政府衛生局公告（請點此）

中彰投

【台中市】

1、統計至1月15日止，台中市符合接種第3劑接種資格民眾高達62萬人，台中自17日至21日將安排44個快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。

2、有關台中市疫苗外展接種服務：

（1）文心森林公園站，10日起至16日止每日開站（星期一至五上午9至12時，星期六日下午1至4時；週一至週三提供BNT疫苗、週四至週日提供莫德納疫苗），17日後開診情形，因目前承作院所及場地仍洽談中，待確認後將於市府衛生局官網公告。

（2）東協廣場每週六、日下午1至4時持續開站接種BNT疫苗至23日止。

詳細資訊請見台中市政府衛生局公告（請點此）

【彰化縣】

1、高風險族群協調醫療院所施打第三劑。

2、其餘民眾自行向縣內243家醫療院所預約施打。

3、1月31日之前接種1、2劑疫苗加送200元禮券。

詳細資訊請見彰化縣衛生局公告（請點此）

【南投縣】

呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

南投縣疫苗合約醫療院所（請點此）

南投市衛生所疫苗接種資訊（請點此）

雲嘉南

【雲林縣】

1、縣內106家院所有預約者，可隨到隨打；另外，衛生所正安排施打站，時間將另行公告。

2、持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

雲林縣合約院所（請點此）

【嘉義市】

符合第3劑接種者，可直接前往嘉義市58家疫苗合約院所預約。

詳細資訊請見嘉義市政府衛生局公告（請點此）

【嘉義縣】

1、嘉義縣9日第3劑疫苗莫德納全面擴大開打，山海屯區分別於水上、中埔、朴子設擴大接種站，其餘15鄉鎮市衛生所及慢防所同步提供服務。

2、10日起在18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型或電話洽詢當地衛生所；為鼓勵民眾接種，18歲以上未接種第一、二劑疫苗民眾，將贈送200元禮券或等值禮。

嘉義縣預約系統（請點此）

【台南市】

1、10日、13日、14日共3日，每日下午2時30分至4時將於家樂福仁德店開設BNT疫苗接種站。

2、10日下午5時半至晚間8點於永康區衛生所開設隨到隨打接種站。

3、滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑，有接種需求者，無須透過公費疫苗預約平台或等候簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢本市提供COVID-19疫苗接種服務之院所，或運用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或診所電話預約接種。

4、設籍於台南市的市民如須預約永康總圖、中山國中接種站接種服務，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版進行。

台南市預約系統（請點此）

台南市合約醫療院所（請點此）

高屏

【高雄市】

1、412家合約院所可施打第3劑，1月底之前75歲以上長者接種再送500元禮券，18歲以上接種也可獲得200元禮券。

2、9日至14日，鳳山區大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，現場提供莫德納。

3、11日至13日，鹽埕區高雄國際會議中心增設第3劑接種站，11日提供AZ、12日提供莫德納、13日提供BNT。

高雄市預約系統（請點此）

高雄市合約醫療院所（請點此）

【屏東縣】

1、1月5日起至31日止，至各速打站及合約醫療院所成功施打第1或第2劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元的超商禮券。

2、1月10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，還能當場領取200元超商禮券。

屏東縣接種排程表（請點此，此為PDF檔）

宜花東

【宜蘭縣】

1、符合接種第3劑疫苗之民眾，應儘速接種，民眾可多加利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站查詢。

2、即日起至1月31日前，只要去接種第1劑或第2劑的COVID-19疫苗，將額外贈送200元超商禮券。

宜蘭縣接種日程表（請點此，此為PDF檔）

宜蘭縣新增快打站（請點此）

【花蓮縣】

18歲以上，施打第二劑疫苗滿12週可至合約診所預約施打第三劑。

花蓮縣11日至15日疫苗設站（請點此）

花蓮縣新冠+流感場（請點此）

花蓮縣莫德納第3劑-->65歲以上長者、55歲以上原住民長者（請點此）

【台東縣】

1、台東縣符合接種第3劑資格人數為4萬1130人，現存疫苗劑量則是9636劑，隨著民眾施打意願增加，中央雖每週配送疫苗，但避免疫苗不足將即時向中央請領。台東縣新冠疫苗規畫，每週公告各合約醫院院所可接種時段，民眾可依各醫療院所提供預約方式進行預約。

2、31日之前到合約醫療院所接種第1及2劑新冠疫苗者，可獲得200元小禮或農會禮券。

台東縣預約系統（請點此）

台東縣15日、16日加開場次（請點此）

澎金馬

【澎湖縣】

18歲以上、施打第2劑疫苗滿12週者可至衛生所室、部澎、三總、各合約診所預約施打第3劑。

預約部澎（請點此）

預約三總（請點此）

預約其他診所、衛生所（請點此）

詳細資訊請見澎湖縣政府衛生局粉專（請點此）

【金門縣】

可至金門縣衛生所預約施打疫苗。金門醫院設有莫德納專診（限第3劑），不過目前均已額滿。

預約金門醫院（請點此）

金門縣預約院所（請點此）

【連江縣】

第3劑疫苗接種作業已自12月29日開辦，同步開放網路及電話預約。連江縣各衛生所門診、南竿體育館社區接種站場次皆已排定，民眾可填寫Google表單，或於上班時間致電預約；不過，未預約的民眾也可於接種當日至現場等候，將視情況候補。

Google表單（請點此，目前已額滿）

詳細資訊請見連江縣衛生福利局公告（請點此）