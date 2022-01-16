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社會 社會焦點 保障人權

南投10口擠破屋　存款卻破千萬擁大片土地！議員：婉謝捐款

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

▲女童一家疑因富有阿公掌握財產大權且住習慣，才待在老舊平房生活。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

記者張靖榕／綜合報導

南投林姓一家10口擠破屋內生活，家境日前因家中小6女童寫信求助南投縣議員葉仁創曝光，但當縣府深入調查後竟發現阿公和父親名下財產高達千萬元，更坐擁千坪土地，修繕房屋費用完全無虞。葉仁創對此呼籲社會大眾，該案婉謝善款及物資資助，「畢竟社會資源是非常珍貴、不易得。」

葉仁創11日下午在臉書發文指出，先前接到林姓小6女童陳情函已第一時間探訪，除了外在環境外也盡快全盤了解該案家庭情況，經南投縣政府社勞處調查後發現4點。

1.該案主經調查家庭經濟狀況並不困難、無經濟能力或貧困待救濟。
2.案主家庭在資源觀念使用有誤差，並非無能力解決目前居住環境，現今請南投縣政府社勞處與衛生局協助改善其居住環境。
3.雖案主對訴求有其誤解，但我也已經和林小妹妹學校校長聯繫討論，對於小妹妹兄弟姊妹們仍會持續關注並予以協助，讓他們能獲取良好的在學業和身心靈上的照顧，後續小朋友們的現況仍會定期向大眾回報。
4.該案在此需婉謝各界對善款及物資的捐助，也請大家持續關注社會上其他弱勢家庭，將善的力量發揮到各個角落，畢竟社會資源是非常珍貴、不易得。

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

▲▼女童陳情信及一家居住環境現況。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

女童先前在陳情函中寫道，就讀南光國小的她一家10口全擠在一間房間，「我睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟也共有房間，希望能幫忙圓夢。」

女童和父母、弟妹及阿公嬤一家駐在國姓鄉北山村一間老舊平房內，外觀看上去房屋傾斜、髒亂不堪，但社勞處調查結果卻是案主阿公和父親名下帳戶都有存款且高達千萬元，4分土地也有千餘坪之多，「比一般上班族多不少」，但似乎因老人家住習慣加上阿公掌握經濟大權，才會至今仍住在平房內，女童則是在關懷協會擔任理事的阿姨不忍心之下，指導寫下該封陳情函。

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