香港收緊防疫豁免措施　今起回港易來港易暫停從珠海入境免檢疫

▲今起回港易來港易暫停從珠海入境免檢疫。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大連疫情升溫，由於正值過年人流來往高峰，病毒會否趁機襲港備受關注。香港特區政府17日宣佈，今日（18日）零時起，任何人士將不能透過「回港易」或「來港易」計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲得豁免在港的強制檢疫安排。

香港特區政府表示，因應大陸疫情最新情況，廣東省珠海市香洲區將被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」。由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，所以今起回港易來港易暫停從珠海入境免檢疫。

特區政府發言人說，上述安排於1月18日零時起生效，「回港易」及「來港易」計劃將暫時停止接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。即使在此前已通過「回港易」或「來港易」計劃取得從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約名額，也將不能使用有關口岸進入香港而獲得豁免港方的強制檢疫安排。

香港特區政府表示，會繼續與廣東省政府就兩地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫。

「回港易」計劃由2020年11月23日起實施，讓香港居民免檢疫從大陸或澳門回港，深圳灣、港珠澳大橋、機場分別提供每日3,000、2,000、1,000個名額。

「來港易」計劃則由2021年9月15日起實施，容許非香港居民從廣東省及澳門免檢疫來港，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日各提供1,000個名額。