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港專家：塑膠隔板「心理作用大於一切」　Omicron主要靠空氣傳播

記者蔡紹堅／綜合報導

Omicron變種病毒傳播能力大幅進化，各國專家正加緊研究防範方式，香港政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，根據國外研究，Omicron最主要不是透過飛沫傳播，而是空氣傳播，香港餐廳目前普遍使用塑膠隔板，是「心理作用多於一切」，建議以1.5公尺社交距離代替，讓消費者坐得分散一點。

▼香港大部分餐飲場所都設有塑膠隔板。（圖／路透社）

▲▼香港新冠疫情,餐廳,塑膠隔板,Omicron。（圖／路透社）

梁卓偉15日指出，有國外研究顯示，Omicron最主要的傳播途徑不是飛沫傳播，而是空氣傳播，香港的餐廳目前普遍都使用塑膠隔板來阻擋飛沫，是「心理作用多餘一切」，還可能讓空氣更難流通。

梁卓偉認為，有必要重新檢視塑膠隔板措施，考慮用1.5公尺的社交距離來代替，讓消費者坐得分散一點，加強空氣流通。

▼香港政府專家顧問梁卓偉。（圖／CFP）

▲香港特區政府專家顧問團成員、香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授梁卓偉。（圖／CFP）

另外，香港政府打算在下個月以「疫苗氣泡」為基礎，放寬各場所的營業限制，梁卓偉認為，放寬一定都有風險，但香港總不能長年收緊措施，政府可在適當時間重啟「早輪晚市」，讓餐廳營業至晚間8點或8點半，體恤民眾及業者。

不過，梁卓偉也強調，放寬的前提，是必須做好防疫措施，包含消費者坐得分散一點，還有餐廳做好空氣流通等。

梁卓偉還提到，建議政府升級高風險全組防疫措施，例如要求檢疫中心的工作人員、機艙清潔員等，每天都接受快篩，執勤時不能只配戴一個或兩個外科口罩，應考慮配戴N95或更加貼合、不漏氣的口罩。

▲▼香港新冠疫情,餐廳,塑膠隔板,Omicron。（圖／路透社）

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