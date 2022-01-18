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港男被攔裝不懂中文頻撂英文　警員使出這一招讓他秒破功

▲香港男子在高雄涉嫌酒駕拒測，被依法扣車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲香港男子在高雄涉嫌酒駕拒測，被依法扣車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名25歲蔡姓男子因為開車時使用手機，結果被眼尖的巡邏員警發現後，將他攔下盤查，這才發現蔡姓男子渾身酒味，不過就在員警打算對他酒測時，他故意裝聽不懂中文，滿嘴的廣東話，原來他是香港人，但警員發現他來到台灣多年，聽講中文根本就完全沒問題。

17日凌晨5點20分左右，警員攔下一名開車使用手機的25歲蔡姓男子，由於蔡一走下車就滿身酒味，所以員警要對他進行酒測，一開始他還很配合漱口、嘗試吹氣，但是試了好幾次，他都假裝吹不好，更一度假裝聽不懂中文，不是用廣東話回應，不然就是用英文，讓員警直接告訴他 :「這裡是台灣，講中文，OK」來回應。

▲香港男子在高雄涉嫌酒駕拒測，被依法扣車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蔡姓男子被扣車，但是這台車是老闆的             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在員警表示要開出拒測單時，他突然「會」中文了，而且要求能不能先測看看數據後，再決定是否拒測，當場讓員警很傻眼，告知於法不合，所以蔡姓男子直接拒測！警方依法扣車。據了解這名蔡姓男子來到台灣多年，從事水果進出口生意，而被扣的車子還是老闆的賓士車，眼看車子被扣，蔡姓男子也非常無奈，因為這下除了要付出18萬的高額罰款之外，還得跟老闆解釋車輛被扣在警局這件事。

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