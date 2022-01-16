香港財政司長：消費券存在反對聲音　認為作用有限

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波16日在網誌上表示，在近月的財政預算案諮詢中，不少民眾建議下一份財政預算案，繼續發放電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性運用，還有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。

陳茂波指出，有持分者希望預算案延續過去被稱作「派糖」的一次過紓困措施；也有意見認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會做成另類不平均。

陳茂波提到，過去幾年的經驗讓他體會到，即使面對同一個問題，不同人對解決問題的進路可以非常不同，很多時候未必能達到一致共識，只能多作解說，在尋求大多數市民支持的同時，也希望持不同意見的朋友能理解。

陳茂波強調，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足，「如果能在大家都比較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。」

陳茂波還說，今年經濟展望基調不俗，最大的變數和障礙是困擾了兩年的新冠疫情變化，必需合力全面配合防疫控疫的工作，力求達致動態清零的目標，創造恢復與內地通關的有利條件，才能在安全環境下，讓經濟有最大程度的恢復。