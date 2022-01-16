　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港財政司長：消費券存在反對聲音　認為作用有限

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波16日在網誌上表示，在近月的財政預算案諮詢中，不少民眾建議下一份財政預算案，繼續發放電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性運用，還有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。

陳茂波指出，有持分者希望預算案延續過去被稱作「派糖」的一次過紓困措施；也有意見認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會做成另類不平均。

陳茂波提到，過去幾年的經驗讓他體會到，即使面對同一個問題，不同人對解決問題的進路可以非常不同，很多時候未必能達到一致共識，只能多作解說，在尋求大多數市民支持的同時，也希望持不同意見的朋友能理解。

陳茂波強調，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足，「如果能在大家都比較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。」

陳茂波還說，今年經濟展望基調不俗，最大的變數和障礙是困擾了兩年的新冠疫情變化，必需合力全面配合防疫控疫的工作，力求達致動態清零的目標，創造恢復與內地通關的有利條件，才能在安全環境下，讓經濟有最大程度的恢復。

ET快訊
AV導演驚爆「網美大部份是雞」　曝4特徵：有賣還裝仙女
就在「板南線上」...怎麼紅不起來？　網點出最大原因
快訊／北市松山區男子「陳屍超商內」！　現場封鎖
快訊／桃園群聚擴散！「3高中、2國中」預防性停課
海嘯撲日本「會影響台灣？」　專家曝3海溝有威脅性
快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級
快訊／16:16地震！台北超有感　粗估3級以上
曾沛慈「建中北一女婚紗照」藏玄機！　整排藍勾狂賀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港財政司長：消費券存在反對聲音　認為作用有限

陸公安副部長「海鮮盒裝美金」收賄4億！秘密暗號「送點小海鮮」

陸專家：人類有能力應付病毒變種　這可能是新冠大流行最後的寒冬

娃哈哈響應共同富裕！老董發24億年終「平均每人領8萬元」

陸新增65例本土確診　北京也失守「Omicron一周侵入6省」

中國本土美妝品牌崛起　資生堂出售旗下Za等2品牌

醉妹醒來「下半身失蹤」外套護腿　蹲路邊大哭：媽媽來接我

Omicron攻入北京「患者曾看脫口秀」　陸網憂：冬奧倒數20天怎辦？

冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

香港財政司長：消費券存在反對聲音　認為作用有限

陸公安副部長「海鮮盒裝美金」收賄4億！秘密暗號「送點小海鮮」

陸專家：人類有能力應付病毒變種　這可能是新冠大流行最後的寒冬

娃哈哈響應共同富裕！老董發24億年終「平均每人領8萬元」

陸新增65例本土確診　北京也失守「Omicron一周侵入6省」

中國本土美妝品牌崛起　資生堂出售旗下Za等2品牌

醉妹醒來「下半身失蹤」外套護腿　蹲路邊大哭：媽媽來接我

Omicron攻入北京「患者曾看脫口秀」　陸網憂：冬奧倒數20天怎辦？

冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

過年前試穿新衣！　「高顏值毛模特」全身紅賣萌討摸：紅包先拿來

世界佛教正心會行動佛殿祈福護生　疫情早日息沒災去福臨

美教堂劫持案落幕！攜彈嫌犯求釋放女神經學家後死　所有人質獲救

喬帥成政治犧牲品？　加國好手：他沒得到豁免根本不會去澳洲

高中木聯／高中才練投球速激增　大理王牌黃士齊8天拿3勝

今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

王定宇批朱立倫福島食品立場因人設事　「他的特色再次顯露無遺」

被偷走的N分鐘！神獸跳6箱高「玩弄時間」　媽嘆：難怪每天遲到

台中超強擔仔麵網評4.6星！中藥滷製肉燥＋蝦頭熬煮膏湯超鮮甜

陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

大陸熱門新聞

醉妹醒來「下半身失蹤」蹲路邊大哭：媽媽來接我

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

中國本土美妝品牌圍攻　資生堂出售Za

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

Omicron攻入北京！陸網憂：冬奧怎辦？

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

陸電影《張之洞》上映僅2人買票　票房390元

陸專家：這可能是新冠的最後一個「寒冬」

百萬網紅淫片瘋傳　欠債2600萬「只能用身體還」

取消婚禮退不了錢　她剪爛婚紗店32套禮服

響應共同富裕！娃哈哈老董發24億年終

更多熱門

相關新聞

Omicron太強　港專家：塑膠隔板不防空氣傳播

Omicron太強　港專家：塑膠隔板不防空氣傳播

Omicron變種病毒傳播能力大幅進化，各國專家正加緊研究防範方式，香港政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，根據國外研究，Omicron最主要不是透過飛沫傳播，而是空氣傳播，香港餐廳目前普遍使用塑膠隔板，是「心理作用多於一切」，建議以1.5公尺社交距離代替，讓消費者坐得分散一點。

港警：民調顯示近8成港人對警方充滿信心

港警：民調顯示近8成港人對警方充滿信心

港府證實：36人打到過期BNT疫苗

港府證實：36人打到過期BNT疫苗

3.3萬人紅包小確幸！屏東這鄉要發1000消費金

3.3萬人紅包小確幸！屏東這鄉要發1000消費金

Omicron攻進香港　專家：要有海嘯式爆發準備

Omicron攻進香港　專家：要有海嘯式爆發準備

關鍵字：

香港消費券電子消費券陳茂波

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

快訊／曾沛慈結婚了！

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面