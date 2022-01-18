掏2000元付帳！他赴2早餐店「免費吃喝」神展開　店員：收了會被罵

▲另有網友專門收2000元當收藏 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

過去就有網友討論，2000元真正用途是拿來存的，而不是用來消費！一名男網友苦笑透露，公司取消尾牙，改發2000元獎金補貼，豈料他拿到的是一張2000元現鈔，跑了兩間早餐店消費，老闆皆異口同聲表示拒收，要原PO下次來再給錢就好。文章貼出後，有苦主分享，曾經收下這張鈔票被老闆娘罵爆。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，因疫情擴大緣故，公司趕緊宣布尾牙取消，不久後發了一張「2000元鈔票」當作補償，結果原PO傻眼討拍，部分店家都不願收這張2000元紫色鈔票。

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原PO進一步直呼，原本先去A早餐店，但老闆一看到大鈔就急忙拒收，寧願給原PO賒帳也不願找零；原PO接著去另一家B早餐店買豆漿，殊不知老闆也不收，回應下次再一起給就好。

「真是無奈啊！」原PO哭笑不得表示，看來2000元大鈔只能拿去銀行存了，最後他也好奇拋問「發行這（2000元鈔票）要幹嘛？」

▲網友笑虧，原PO靠這張鈔票「可吃免費的」 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，底下也釣出苦主抱怨，「我去銀行ATM也不收，只能去臨櫃，浪費了一堆時間排隊」、「現在居然還有這個，以前當店員收了一張2000的，被老闆娘罵到不行」、「多年來只遇過一個店家不收，理由是找不開」、「之前有一張拿去菜市場也都不收，之後就拿到銀行存了」、「2000比200還少通用」、「去全聯、家樂福買豆漿一定收」，其中有網友笑虧「靠這張可以吃東西免付錢！哈哈哈」。

有內行解釋，最主要原因就是怕收到假鈔，「買豆漿拿2000，店家不敢冒拿到假鈔的風險」、「流通率不高，小吃店都怕拿到假鈔，200元的鈔票都拒收了，這2千面額太大，怕拿到假鈔」、「流通率比較低怕收到假鈔，工作快四個月才收過一張」。