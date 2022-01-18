前2劑高端！專家打第3劑「工作狂可選這牌」　吐24小時後現況

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情延燒，近期也陸續開放國人接種第三劑COVID-19疫苗。打過兩劑高端的毒物學專家招名威，昨天接種莫德納，稍早他在臉書分享24小時後的現況，也直呼「有工作狂的人，推薦第三劑考慮打莫德納。」

招名威今在臉書提到，「高高莫滿24小時，大致上OK，沒有發燒，沒有狂吃，沒有嗜睡，也沒有其他異常不適感，唯左手注射部位腫脹疼痛，手臂抬起來也只到與肩同高，而且右腿有點痠。」

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他也透露，昨天打完疫苗後，完全沒有休息時間，從早上10點一路工作到凌晨1點，「沒特別累，期間有正常吃午餐、晚餐，沒有吃其他點心，一天喝了至少3000cc的水，還有500cc的可樂，也沒特別吃什麼保健品。」

▲招名威笑說，工作狂第三劑可選莫德納。（圖／翻攝自路透）

最後，招名威表示，目前狀況一切正常，但還是提醒大家打完疫苗要多休息，「唯一感想，有工作狂的人推薦第三劑考慮打莫德納。」

對此，網友們紛紛回應，「我打完莫德納當天胃口有變好，然後施打處越來越痠痛，現在還在痛。其餘副作用沒有」、「謝謝教授的分享，還是要多休息唷」、「AA高完全無不適感」、「預約的時候跟了一個高高莫，希望不要發燒」。