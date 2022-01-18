原本今年要結婚！Toyz染毒「婚事告吹」一場空：不想拖累奈奈

▲Toyz影片中忍不住落淚懺悔。（圖／翻攝自謝和弦YT）



記者黃可昀／綜合報導

Toyz（劉偉健）剛出獄不久，昨天上謝和弦YouTube大聊前段時間的心路歷程，自曝在台中勒戒所多次想不開，惹出染毒風波、詐賭、背叛朋友等醜聞，直呼「我自己都無法原諒自己」，原本今年就要和前女友奈奈結婚，如今只剩下一場空。

Toyz在影片中提到，當時他染毒被抓時，就有叫女友奈奈別等了，她才21歲，不希望自己拖累她，但對方不捨他一個人在台灣，便好心幫忙在獄外處理事情，「這3個月她還在，但實際關係已經不是男女朋友了」，原本計畫今年要結婚，無奈最後毀在自己吸毒手上。

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▲原本Toyz規劃今年要娶奈奈，如今分手收場。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）



Toyz也指出，他在台中勒戒所那3個月觀念改變很多，對於自己過去詐賭、說謊等行徑相當懊悔，多次跟主任、課員透露「我不行了」、「快受不了了」等負面念頭，甚至想過要一了百了，即使現在出獄了還是無法原諒自己，如果丁特願意的話，「希望可以私底下當面道歉，把一些事情講開。」

最後Toyz感慨，他這個人真的不值得粉絲撐腰，「連朋友都可以出賣，我真的不值得你支持」，以前自己自尊高不曾道歉，現在心裡只有滿滿愧疚，如果可以的話，真的願意下跪向傷害過的朋友道歉。