Toyz現身談詐賭！神人LIVE列點整理「直播懶人包」曝

▲Toyz落淚道歉。（圖／翻攝自金旋風）

網搜小組／鄺郁庭報導

Toyz（劉偉健）才從勒戒所轉出，15日遭前同事周周爆料曾「詐賭」丁特，16日首度在出獄後現身直播，談起整個詐賭案。臉書粉絲專頁「一百五」日前就一邊看直播，一邊列點寫出直播懶人包，將Toyz和「被詐騙人」金旋風的說法做重點整理。

「Toyz 詐賭事件，『600萬詐賭』的被害者本人，YouTuber『金旋風』開直播，並請 Toyz 出面說明。」臉書粉絲專頁「一百五」16日一邊跟直播，一邊LIVE兩人說了什麼，最後一共列出了11個part。

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首先，劉偉健針對整件事說明，而重點摘要部分，本站曾報導《Toyz現身還原詐賭過程⋯記號撲克誆500萬遭抓 坦承我是垃圾》。另外，一百五的整理中也提到，雖然詐賭的事，Toyz有與金旋風簽保密協定，但事後Toyz又遭金旋風友人勒索800萬，因為沒那麼多錢，只能跟周周拿200萬，並跟親朋好友借錢來支付。

接下來還有，「周周認為這800萬他完全不用負責，因此這筆200萬是借給Toyz的，由Toyz自己出」、「Toyz努力接工商，打算還親朋好友錢，後來就被收押」、「只有詐賭過兩批，第二批是金旋風，就被抓到」、「很對不起好友丁特」、「這個案子判完，會直接被遣返出境」、「Toyz說自己不缺錢，只是想有個成功的感覺，所以做副業、投資、做了很多白癡的事情」、「Toyz說自己就是個垃圾，沒辦法面對他傷害的朋友。」

聽完Toyz的陳述，金旋風回應約有3重點，「金旋風在德州撲克被詐賭300萬，加金旋風3個朋友，共被詐賭500多萬，向Toyz與周周拿和解金600萬，簽保密協議以後不再提」、「金旋風與朋友4人在詐賭事件獲利600萬，4人平分，每人獲利150萬」、「朋友（Tim）又去要800萬，金旋風並不知情。」

再來，Toyz講解與周周的詐賭緣由，「認識前，周周原本就是在夜店賣春藥、開私服賺很多錢，開跑車，很有錢。（春藥：各類助興用毒品俗稱）」、「周周原本就有在做一些偏門的事，乾脆一起做一些事情，找事情投資，例如寵物店」、「兩人合作模式，有時周周先出錢，有時Toyz先出錢，但周周聊天截圖只截自己出錢的部分。」

接著，是金旋風秀出周周訊息，質疑Toyz說謊的3大問題，「分潤是周周拿25%，Toyz拿75%，所以不是對半，Toyz說謊」、「詐賭都是Toyz主導的，買牌也是Toyz要求的，Toyz說謊」、「周周出了300多萬，不是200萬，Toyz說謊。」對此，Toyz回答道，「分潤是1/3、1/3、1/3」、「牌是周周買的，周不去找，他怎麼會有同意或不同意之說」、「前面賠償的部分，周周先拿100多萬；後面的800萬，Toyz把車拿去押給周周，周周出200萬」、「Toyz考量周周經濟能力不夠，所以周沒出的賠償他負責。」

▲Toyz遭前同事「周周」控深夜攜帶4友包圍、進逼。（圖／翻攝自YouTube）

此外，金旋風問到「帳號密碼被改」的事件，對此，Toyz說明，「周周只是員工，只是個後來才掛名的負責人」、「自己被抓三天，密碼全都被改。周聲稱自己是老闆，結果薪水還要讓律師帶去看守所內，讓Toyz發錢，薪水全都是Toyz發」、「坐牢期間，周私自把Toyz公司所有資產變賣、據為己有，包含現金200萬以上、工商與頻道收入400萬以上、賣車270萬以上，粗估至少800萬」、「侵入Toyz家，拿走居留證、護照」。

「Toyz坐牢時，公司變成周周、谷阿莫、Toyz共同持有」、「谷阿莫入頻道，是獄警透露，Toyz才知道、「Toyz跟谷阿莫聊過，谷阿莫似乎也有被周騙薪水」、「周說Toyz找人去打他，Toyz說自己旁邊是一個員工、業務以及一個律師存證，『我難道找律師去打人？』」、「周不幫交保就算了，Toyz出獄後連續找周一個禮拜，對方完全避不見面。」

至於周周傳訊息，稱「頻道收入160萬、賣車260萬」，並說自己都有匯薪水給員工，Toyz這邊則有剪輯師阿郁出面，「薪水都是Toyz給的」、「有律師證明，也有匯款紀錄。」Toyz強調，他很希望周周坐下來跟他談，但他找對方找很久，都不見有要談的樣子，「我不懂他到底拿著『Toyz頻道』、『Toyz公司』要幹嘛？」「周周，你和我，都是垃圾，大家來面對。」

Toyz也反問金旋風，「ACE (金旋風) 你是受害者，周周說他不是主謀，你受害者的角度，覺得他不是嗎？」金旋風則回，「第二次我感覺不出來，但第三次我感覺周周是。」最後，Toyz還補充，「八百萬，是金旋風的朋友在賭場輸錢，不想認這條帳，於是把我詐賭的影片賣給賭場，讓賭場收錢」、「有沒有操過粉（粉絲）？有吧」、「毒品我要先問檢察官，有那些能講的才能講」、「奈奈（女友）只是知情人，沒有阻止我。」