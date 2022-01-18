想到嘉義續攤！高雄男喝太茫竟走上國道　路人驚嚇報警

▲高雄酒醉男喝超茫，竟走上國道想到嘉義續攤。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位50歲的黃姓男子16日晚上在小港區宏平路的海產店與同事聚餐，酒過三巡後還是欲罷不能，便決定和同事前往公司老闆位於嘉義的住處，繼續陪老闆續攤。但黃男步出海產店後找不到同事，居然就朝著往嘉義的方向走，一走還走上了高速公路，後續將依法裁罰3000元以上6000元以下罰鍰。

當天深夜2點多，行駛國道的駕駛人驚見路肩有路人行走，撥打電話報案請求協助。警方表示，黃男深夜喝茫了想要到嘉義找老闆續攤，但走出海產店後找不到同事，就憑著記憶中往嘉義的方向一路行走宏平路、中山四路前行，不料一走就走上了高速公路。

▲高雄酒醉男喝超茫，竟走上國道想到嘉義續攤。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後立即到現場了解，果然在國道一號末端北上371K的位置發現正在行走的黃男，立即將巡邏車停在黃男身後保護他，再上前關心為何會在夜深人靜的時候走在高速公路上。

黃男在被警方就近載下五甲交流道後，才向警方說明原委表示，因為聯絡不上同事又叫不到計程車，為了赴約續攤才會一路步行。警方後續則幫忙黃男代叫計程車，讓他上車確認安全無虞後才離開。

警方表示，行人行走國道，可依道路交通管理處罰條例第33條第4項由公路主管機關製單舉發，可處3000元以上6000元以下罰鍰，本案將依違規事實函請國道高速公路警察局裁罰。