非法載運營建混合物自撞電桿露餡　麻警處理查獲惡行

▲一輛曳引車13日凌晨行駛至六甲區時，無端擦撞電線桿停在路邊，民眾發現報警查處，意外查獲2部曳引車涉嫌非法載運營建混合物欲棄置。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一輛曳引車13日凌晨行駛至六甲區時，無端擦撞電線桿停在路邊，民眾發現報警查處，麻豆分局六甲分駐所員警據報馳抵查處，發現除事故曳引車外，還有另一輛曳引車，兩載滿營建混合物，經通知環保局人員前往稽查，發現涉案的李、張2名司機，涉嫌非法載運營建混合物欲偷倒，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

環保局表示，34歲李姓男子及44歲張姓男子駕兩輛曳引車滿載營建混合物，疑分別來自苗栗及南投，以車用無線電連絡在台南市會合，其中張男駕駛的車輛，因迷路及路況不熟而無端擦撞電線桿，2名司機深夜摸黑來到南部較偏遠的區域，環警合理懷疑是載運非法事業廢棄物要棄置。

經環保局進一步查詢，該兩輛曳引隨車均未持有事業廢棄物產生源及處理地點之證明文件，2名司機亦無法出具合法的廢棄物清除處理許可文件，全案偵訊後依違反廢棄物清理法第9條、41條及46條等規定告發，並由由麻豆分局六甲分駐所移送台南地檢署偵辦。

環保局指出，依據廢棄物清理法第46條規定，未經主管機關許可清除、處理廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

市長黃偉哲提醒民眾，不肖人士常在偏僻地點、鄉間小路或利用深夜摸黑進行非法棄置或偷倒廢棄物行為，或利用租用閒置土地、倉庫等做為犯罪場所，提醒市民如為土地關系人，應善盡管理之責，建議空地要設置圍籬等阻隔設施或監視設備以防範未然，防止土地遭受非法用途，租約中亦應明訂地主有權查看出租地並定期巡查，觀察土地及廠房是否被棄置廢棄物。

環保局長謝世傑指出，為嚴防外縣市之營建混合物等廢棄物至臺南市棄置，將採從嚴認定，並報請地檢署檢察官查扣車輛，如涉情節重大者，將進一步進行法拍程序。

民眾如對扣押法拍車輛有興趣者，可向行政執行署臺南分署洽詢，將於1月17日將有數輛營業貨運曳引車及半拖車拍賣，歡迎民眾到場競標。民眾如有發現住家周遭疑似有遭人棄置廢棄物情形時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往查處，以有效遏止不法偷倒事件一再發生。