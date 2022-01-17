快訊／西堤傳播鏈「明新科大2師生確診」！擴大採檢456人結果曝

▲確診女大生曾到新竹巨城購物中心，業者緊急進行環境清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

桃園西堤群聚案延燒，衍生出新竹明新科大的師生確診，分別為案17932、17933。新竹縣府今(17日)表示，該對師生感染源明確，縣府獲悉後針對2人足跡擴大篩檢456人，檢驗結果全數為陰性。

新竹縣府指出，中央昨天(16日)公布確診的本縣某科大2位師生，案17932及17933，皆為1月9日中壢西堤餐廳感染桃園市案17774衍生案例，感染源明確。竹縣府16日接獲案17932、17933確診通報後，原先與校方先行配合停課2天，後續依疫調情形，縣府疫情指揮中心與校方共同研議停課7天至1月22日(六)，停止該學校所有教學活動，另游泳池、保齡球館、校內餐廳、超商亦暫停營業。

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縣府接獲中央通報後即刻啟動應變措施，成立快篩部隊進入校園，全面擴大接觸者採檢，確保社區安全，目前初步匡列居家隔離171位、自主健康管理180位及自我健康監測334位，合計685人，另外擴大篩檢456人檢驗結果全數陰性，採檢仍在持續進行中。

另外，今(17)日在明新科技大學宗山樓設置新冠病毒PCR篩檢站，仍持續為鄉親服務，只要於上午9-12時，及下午14-17時，只要有相關公共場所足跡或覺得有採檢必要的民眾，都可以前往明新科大採檢站進行採檢(帶健保卡)。也提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。