Omicron流感化　柯文哲「傾向與病毒共存」：前提做好三件事

記者蔡文鈴／台北報導

桃園機場疫情擴及至雙北，北市仁愛聯醫感染持續擴大，其他公共場合如兒童新樂園都出現確診足跡。為了減少疫情帶來的經濟衝擊，柯文哲力推「疫苗通行證」，今（17）日於疫情記者會表示，他個人「傾向與病毒共存」，但前提是疫苗打滿、戴好口罩、勤洗手。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案，其中有14例和西堤染疫相關，新增確診個案有員工和顧客，另增48例境外移入。本土個案包含新北某醫院新增1例護理師確診，而先前台北市立聯合醫院仁愛院區護理師案17701的男友也確診。

柯文哲說，最近這個一兩個月爆發很多確診，1月的時候降到0.23％，每400個感染會死一個，死亡率有0.3%，代表病毒流感化，傳染力強但死亡率不高。

Omicron病毒來勢洶洶，對於要清零還是要與病毒共存，柯文哲認為，就算要共存也不是完全不管，如果一下感染數量太多，算起來與死亡率還是很可觀，「我個人傾向與病毒共存，前提是疫苗都打完，養成戴口罩勤洗手的習慣。」

柯文哲表示，疫苗未打滿前，如果一下放開幾百萬人感染，死亡率還是很多，會把醫療體系擊垮，其他病人也會得不到照顧。

▲台北市長柯文哲召開疫情記者會（圖／記者袁茵攝）