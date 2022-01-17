放寬輕症分流條件遭質疑「醫療量能吃緊」　羅一鈞回應了

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布，明日起將放寬落地採檢輕症患者分流條件。被問及放寬條件是否因醫療量能吃緊，指揮中心療應變組副組長羅一鈞表示，目前醫療量還不算吃緊，只是希望能更徹底執行輕症分流「未來也不排除把年齡層持續往上放寬」。

落地採檢輕症患者明起放寬條件，自20～39歲改至20～49歲，沒有急性狀態就優先收置於加強版防疫旅館，或加強版集中檢疫所。關於放寬條件是否因醫療量能不足等問題，羅一鈞解釋，醫療量能目前不算吃緊，只是就風險而言，20～39歲年齡層可能縮得太緊，另一方面，40多歲入境旅客生活自理沒什麼問題，觀察也未有特別高風險慢性疾病情形發生。

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羅一鈞指出，檢疫所今晚會加開100多間房間，將有更多量能釋出，希望這段時間盡量完成輕症分流作法，讓醫院專責病房能慢慢消化。「原來收治的病患陸續出院後，未來可以有機會回歸做其他醫療使用，避免說擠壓到正常醫療量能。」他強調，醫療量能並沒有吃緊，只是希望能更徹底執行輕症分流，若之後檢疫所跟機場後送管道越來越暢通，也不排除把年齡層繼續往上放寬。