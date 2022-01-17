苗栗縣警局新、卸任局長交接　盼全心維護治安「創建幸福苗栗」

▲苗栗縣警察局17日舉行新、卸任局長交接典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局卸任局長周煥興、新任局長陳武康交接典禮，於17日上午9時在縣警局禮堂舉行，縣長徐耀昌蒞臨主持、內政部警政署警政委員林炎田監交，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

縣長徐耀昌表示，前局長周煥興到任本縣服務一年來，督屬執行偵防電信網路詐欺犯罪工作執行計畫、檢肅幫派工作及保護婦幼安全等工作，均獲內政部警政署評核特優。也多次破獲重大刑案，尤其重視與民眾切身相關的侵入住宅竊盜案件，比照重大刑案偵辦；2021年總計發生66件，破獲65件，破獲率達9成8以上。

此外，還推動「智慧巡簽管理系統上線」、「舉辦多元常訓」、「積極經營網路社群行銷」、「為基層溫馨慶生及創意節慶活動」等多項創新作為，增加警政效率、團隊合作並提高民眾服務滿意度，是對本縣接地氣、深耕耘的難得卓著貢獻，也因此優異表現，獲得內政部警政署拔擢，在此感謝周前局長。

新任局長陳武康為中央警察大學48期戶政學系畢業、元智大學管理研究所碩士，歷任桃園縣警察局大溪、楊梅、中壢分局分局長、苗栗縣、臺中市警察局督察長、刑事警察局督察等等，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定，歡迎到苗栗縣服務。

徐耀昌也期許，新任陳局長能在已建立的良好基礎下，發揮所長，並能以前瞻宏觀的視野，劍及履及的行動，帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，為苗栗鄉親創建幸福的家園。

►一早「巡田水」不慎跌落水溝 苗栗翁兩腿無力站溝中待救