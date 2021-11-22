一箭雙鵰！警空拍機偵察山區擄鴿勒贖　兼破販毒集團逮15嫌　

▲苗栗警方破獲以胡男為首的擄鴿販毒集團，共逮捕嫌犯15人並起出大批犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊5月接獲情資，以胡姓男子為首的網鴿及販毒集團，為牟取暴利，長期佔據中部山區網鴿勒贖及販賣毒品，經調查確認胡某涉案嫌疑重大，遂報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦；警方動用空拍機蒐尋，一舉破獲擄鴿、販毒集團，共逮胡男等嫌犯15人。

苗栗縣警察局表示，各縣市賽鴿協會每季均在各地舉辦大型競賽，高額的競賽獎金，驅使鴿主競相投入訓練，讓網鴿勒贖集團有機可趁，在各地山區、河床大量架設細目鳥網，攔截訓練賽鴿，藉以勒索鴿主交付小額贖款；鴿主因畏懼賽鴿被害無法參賽，將喪失贏取高額獎金之機會，大多配合付款取回賽鴿。

警方指出，以胡男為首的犯罪集團，具有組織性及專業分工之網鴿勒贖集團，成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等分工細密；集團分別在苗栗縣各山區架設大型鳥網，俟賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上之電話恐嚇被害人將贖款匯入指定人頭帳戶內。

經專案小組長期跟監及蒐證，19日兵分多路分持拘票、搜索票在苗栗縣大湖鄉、苗栗市及後龍鎮等地區同步執行搜索及拘提，查獲胡嫌及共犯共計15人到案，並查扣涉嫌網鴿證物鳥網、彩帶、鋸子、鐮刀、蜂鳴器等工具及毒品吸食器及安非他命0.7公克等證物。全案依刑法恐嚇取財、竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦。

警方為有效打擊非法網鴿行為；今年已規劃逾百次防制勤務，結合空拍機至苗栗縣山區熱點蒐尋及砍網，掃除鴿網累計195具、救援保育類鳥類15隻及賽鴿278隻，均已擇定適當處所放飛。苗栗縣警局將持續掃蕩轄內網鴿犯罪，以防制不法情事發生。

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