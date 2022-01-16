今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

▲1月16日規模5.5地震。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資，今天（1/16）下午16時15分左右於東部海域發生中型有感地震，芮氏規模達5.5，宜花東與南投縣最大震度達3級。已針對「宜蘭縣」發布地震災防告警系統（PWS）。

根據地震災防告警系統（PWS）資訊指出，若地震速報地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上，就會對民眾手機發布國家級警報。中央氣象局已對宜蘭縣發布告警系統16時15分左右東部海域發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

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根據中央氣象局資訊，今天下午16時15分於台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府東北東方66.5公里 處，地震深度55.4公里，為今年編號第四號地震。宜花東與南投縣最大震度都為3級，雙北與桃竹苗、雲嘉最大震度則為2級。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，今天規模5.5地震和1月3日規模6地震同為隱沒帶的地震，氣象局觀察，東部外海板塊隱沒帶地震好發區域分為淺層與深層，1月3日規模6.0地震發生於淺層的弧前盆地，今天該起地震則發生於隱沒帶深層，但可以說兩者來自同樣的結構。

陳國昌分析，根據氣象局統計，該處自1973年以來超過規模5.5的地震共有22個，規模6以上的則有10個，其中又有4個發生於隱沒帶，包括今年1月3日規模6.0的地震。

陳國昌也說，不排除未來兩天內可能有規模4至4.5的餘震，還請民眾留意。