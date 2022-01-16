海嘯撲日本「會影響到台灣？」　專家曝3海溝有威脅性

記者曾筠淇／綜合報導

東加王國外海的海底火山14、15日多次噴發，引發的海嘯16日清晨陸續抵達日本沿岸，外界就好奇，鄰近的台灣會受到海嘯侵襲嗎？臉書粉專「震識：那些你想知道的震事」就解釋，台灣因為海底地形的緣故，威脅相對小很多。

▲日本發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）

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由地震學家馬國鳳教授、科普作家潘昌志建立的臉書粉專「震識：那些你想知道的震事」今（16日）發文指出，為什麼東加王國外海的海底火山爆發後，日本有海嘯侵襲，台灣卻沒有。事實上，台灣因為海底地形的緣故，「遠地海嘯不容易聚焦，遠地海嘯的威脅小很多。」

粉專表示，台灣主要的海嘯威脅是位在菲律賓海板塊海域的震源，特別是琉球海溝以及馬尼拉海溝，另外還有一個距離較遠的亞普（Yap）海溝同樣具有威脅性。

▲許多日本民眾開車逃離。（圖／翻攝自推特）

據了解，地震是否會引發海嘯，與當地的海底地形有關，並非每個沿海地區都會受到海嘯威脅。以台灣來說，因為台灣海峽的海水較淺，所以威脅性較低。

中央氣象局也曾說明，當海底發生了深度較淺的大地震時，該區域的海水向上抬升，就會生成海嘯，海嘯會以圓形水波的方式向四周傳播。

氣象局表示，海嘯在深海傳播時，每小時速度為700至800公里，震幅約數十公分至1、2公尺，因此在海上的船隻未必會有明顯感受；不過，當海底的深度變淺、海嘯傳陸地附近，速度變慢，震幅也成長為數倍，將對沿岸造成極大損害。

針對此次事件，局長鄭明典也表示，主要是受到台灣沿海地形影響，海嘯波不會從台灣這邊過來，因此氣象局也沒有偵測到海嘯波訊號，對台灣沒有影響。

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