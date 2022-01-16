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台灣人均GDP將於6年後超車日本！他曝日本經濟衰敗「主要原因」

▲▼日本一項研究指出，台灣人均名目GDP將於2028年起正式超越日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一項研究指出，台灣人均名目GDP將於2028年起正式超越日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本在二戰後，相較於台灣、南韓等鄰國，其經濟起飛的速度算早，然而日本經濟研究中心（JCER）在一份預測中指出，日本數位化步調走得慢，導致長期以來面臨生產力低迷的問題，預估2027年開始落後南韓、2028年被台灣超越。

綜合外媒報導，JCER亞洲預測辦公室主任、首席研究員富山篤認為，儘管日本、台灣、南韓皆面臨生育率低迷、高齡化問題，成為經濟成長中的最大阻礙；不過其實更關鍵的形成區別因素還是在於數位化措施是否完善、以及生育力等問題。

報告中羅列出驚人的數據預測，顯示出日本經濟是否持續走向衰落，因為日本2027年未經通貨膨脹調整後的人均名目GDP為4萬5607美元，不僅低於南韓的4萬6519美元，等到2028年日本人均GDP成長為4萬6443美元時，還是將落後給台灣的4萬7305美元。

據悉，人均GDP不僅是衡量個人財富的指標，也是綜合反映出一國的經濟發展水準、經濟實力、人民生活水準的重要標竿。

不過從近年的數據報告來看，日本經濟表現放在南韓、台灣旁依然具有其優勢，因為日本人均GDP於2020年時為3萬9890美元，高於南韓的3萬1594美元、以及台灣的2萬8054美元。

富山篤接受日媒《共同社》訪問時分析其中幾項重要因素，他表示日本2027、2028年的人均GDP之所以開始落後南韓與台灣，很大原因在於日本「太堅持使用傳真機、傳統印章等傳統方法，且南韓早從2000年代起就開始推廣電子政府服務、在台灣則是有行政院數位政務委員唐鳳帶領，一步一步在數位化領域獲得穩定進展。」

富山篤舉出，他認為台灣、南韓在推動經濟成長的動能主要來自科技巨擘，例如台灣是鴻海集團、在南韓則是三星電子。

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