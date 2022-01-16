　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日17歲資優生「怕考不上東大」衝考場砍3人　爆行兇前電車縱火未果

▲犯案的男高中生疑似因為成績下滑，擔憂考不上東大才會行兇。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本大學共通考試15日正式登場，然而在測驗首日就傳出隨機砍人事件，一名來自名古屋名門高中的17歲少年因想要考東京大學醫學院，但是成績卻退步1年，因此憤而持刀衝進東大考場，隨機攻擊2名學生與另一名72歲男子。警方將其逮捕並調查後發現，他在犯案前甚至還在電車與車站持預藏的不明液體縱火，只是因為點火不順利才沒有引發更大的火勢。

根據《日本新聞網》報導，這名就讀於名古屋當地重點高中的17歲高中二年級男學生，15日持刀衝進東京大學攻擊3名男女，分別導致被害人受到輕重傷。他犯案時更不斷大喊著「我明年也要考東大！」嫌犯事後隨即被以殺人未遂嫌疑逮捕。據悉，該名男子的犯案動機是因為近1年來成績不斷退步，擔憂自己考不上東京大學的醫學系，因此才會憤而攻擊無辜人士。

▲▼日高材生持刀闖進東京大學隨機砍人,大學共通考試。（圖／路透）

▲被害的3人分別受到輕重傷。（圖／路透）

警方將其逮捕後，除了在他身上找到犯案用的菜刀外，竟還搜出其他刀具與鋸子。不僅如此，背包內還有被分裝成小瓶的不明可燃液體，共計約3公升。警方事後深入調查，發現15日在隨機砍人案發生前，東京地鐵南北線的電車內就曾發生有人蓄意潑灑不明液體的事件，另外在東大前車站也有發生小型縱火事件，而2起案件全都與少年有關。

嫌犯表示，原本在電車上就想要縱火，但是因為火點不太著，才因此作罷。針對犯案動機，他則表示，「為了要當醫生，我努力念書想要考上東大，但是成績卻在1年前開始退步，我沒自信可以考上東大。如果沒辦法成為醫生，我想就這樣去自殺算了。」

警方認為，嫌犯是計劃型犯案，早就算好了要攻擊東大考場，而非一時起意。據了解，嫌犯所就讀的名古屋東海高等學校是偏差值高達75的名門學校，該校的醫學院率取比例更是連續14年奪得全國第一，從2021年的榜單看來，428名畢業生就有30人錄取東大、31人錄取京都大學。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►闖東大考場「揮刀砍3人」！　17歲男高生吐犯案動機：書唸不好
►東京大學恐怖砍人！17歲少年持刀衝考場「連刺3人」　還自爆放火

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
AV導演驚爆「網美大部份是雞」　曝4特徵：有賣還裝仙女
就在「板南線上」...怎麼紅不起來？　網點出最大原因
快訊／北市松山區男子「陳屍超商內」！　現場封鎖
快訊／桃園群聚擴散！「3高中、2國中」預防性停課
海嘯撲日本「會影響台灣？」　專家曝3海溝有威脅性
快訊／16:15地震規模5.5　宜蘭花蓮震度3級
快訊／16:16地震！台北超有感　粗估3級以上
曾沛慈「建中北一女婚紗照」藏玄機！　整排藍勾狂賀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美教堂劫持案落幕！攜彈嫌犯求釋放女神經學家後死　所有人質獲救

逆子嗑藥「斬首親媽」頭顱塞紙箱！手足返家　驚見母成斷頭女屍

喚醒311老家全毀恐怖記憶　一家5口聽到海嘯警報狂逃

才打完第4劑疫苗　以色列財政部長確診新冠

日17歲資優生「怕考不上東大」衝考場砍3人　爆行兇前電車縱火未果

秘魯異常大浪奪2命！海灘急撤多人逃　政府卻說「不用發海嘯警報」

火山爆發後炸沉一大塊！東加小島「從地球變不見」　衛星比對照曝

美2億防疫用品丟室外！慘遭暴雨轟炸發霉報廢　媒體詢問高官才想起

北韓重啟貨運列車！跨鴨綠江從中國載運「緊急物資」　時隔24個月

東加白天變黑夜！火山爆發引發7.4強震「海嘯襲各國」　國王急撤離

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

美教堂劫持案落幕！攜彈嫌犯求釋放女神經學家後死　所有人質獲救

逆子嗑藥「斬首親媽」頭顱塞紙箱！手足返家　驚見母成斷頭女屍

喚醒311老家全毀恐怖記憶　一家5口聽到海嘯警報狂逃

才打完第4劑疫苗　以色列財政部長確診新冠

日17歲資優生「怕考不上東大」衝考場砍3人　爆行兇前電車縱火未果

秘魯異常大浪奪2命！海灘急撤多人逃　政府卻說「不用發海嘯警報」

火山爆發後炸沉一大塊！東加小島「從地球變不見」　衛星比對照曝

美2億防疫用品丟室外！慘遭暴雨轟炸發霉報廢　媒體詢問高官才想起

北韓重啟貨運列車！跨鴨綠江從中國載運「緊急物資」　時隔24個月

東加白天變黑夜！火山爆發引發7.4強震「海嘯襲各國」　國王急撤離

過年前試穿新衣！　「高顏值毛模特」全身紅賣萌討摸：紅包先拿來

世界佛教正心會行動佛殿祈福護生　疫情早日息沒災去福臨

美教堂劫持案落幕！攜彈嫌犯求釋放女神經學家後死　所有人質獲救

喬帥成政治犧牲品？　加國好手：他沒得到豁免根本不會去澳洲

高中木聯／高中才練投球速激增　大理王牌黃士齊8天拿3勝

今年第二大！東部外海規模5.5地震　兩天內恐有規模4左右餘震

王定宇批朱立倫福島食品立場因人設事　「他的特色再次顯露無遺」

被偷走的N分鐘！神獸跳6箱高「玩弄時間」　媽嘆：難怪每天遲到

台中超強擔仔麵網評4.6星！中藥滷製肉燥＋蝦頭熬煮膏湯超鮮甜

陳時中目前沒建議WFH！　結果收到「公司1通知」笑出來：爽耶

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

國際熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　火山噴巨量閃電

根本世界末日！日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝

東加火山爆出恐怖蕈狀雲　「巨大白點」衛星影片曝

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

海嘯撲向全太平洋！　東加「全島通訊斷」

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆　驚悚畫面曝

火山噴發白天變黑夜　東加國王急撤

東加海嘯撲向秘魯！巨浪已捲走2命

她突被推落軌！　列車司機神反應影片曝

火山爆發後...東加小島「從地球變不見」！

更多熱門

相關新聞

北韓重啟貨運列車！從中國載運「緊急物資」

北韓重啟貨運列車！從中國載運「緊急物資」

北韓（朝鮮）為了因應全球新冠疫情，已關閉邊境長達24個月，如今有消息人士指出，今（16）日上午9時一輛貨物列車從北韓新義州出發，經過橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋，抵達中國遼寧省丹東市，距離北韓2020年夏季全面中斷與中國之間的陸路貿易已經過24個月。

根本世界末日！日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝

根本世界末日！日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆　驚悚畫面曝

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆　驚悚畫面曝

日海嘯避難災情頻傳　老翁「輪椅翻倒」後腦杓重摔在地

日海嘯避難災情頻傳　老翁「輪椅翻倒」後腦杓重摔在地

日本海嘯警報一次看！　岩手縣浪近1.2m最高

日本海嘯警報一次看！　岩手縣浪近1.2m最高

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

快訊／曾沛慈結婚了！

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面