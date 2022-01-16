日17歲資優生「怕考不上東大」衝考場砍3人　爆行兇前電車縱火未果

▲犯案的男高中生疑似因為成績下滑，擔憂考不上東大才會行兇。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本大學共通考試15日正式登場，然而在測驗首日就傳出隨機砍人事件，一名來自名古屋名門高中的17歲少年因想要考東京大學醫學院，但是成績卻退步1年，因此憤而持刀衝進東大考場，隨機攻擊2名學生與另一名72歲男子。警方將其逮捕並調查後發現，他在犯案前甚至還在電車與車站持預藏的不明液體縱火，只是因為點火不順利才沒有引發更大的火勢。

根據《日本新聞網》報導，這名就讀於名古屋當地重點高中的17歲高中二年級男學生，15日持刀衝進東京大學攻擊3名男女，分別導致被害人受到輕重傷。他犯案時更不斷大喊著「我明年也要考東大！」嫌犯事後隨即被以殺人未遂嫌疑逮捕。據悉，該名男子的犯案動機是因為近1年來成績不斷退步，擔憂自己考不上東京大學的醫學系，因此才會憤而攻擊無辜人士。

▲被害的3人分別受到輕重傷。（圖／路透）



警方將其逮捕後，除了在他身上找到犯案用的菜刀外，竟還搜出其他刀具與鋸子。不僅如此，背包內還有被分裝成小瓶的不明可燃液體，共計約3公升。警方事後深入調查，發現15日在隨機砍人案發生前，東京地鐵南北線的電車內就曾發生有人蓄意潑灑不明液體的事件，另外在東大前車站也有發生小型縱火事件，而2起案件全都與少年有關。

嫌犯表示，原本在電車上就想要縱火，但是因為火點不太著，才因此作罷。針對犯案動機，他則表示，「為了要當醫生，我努力念書想要考上東大，但是成績卻在1年前開始退步，我沒自信可以考上東大。如果沒辦法成為醫生，我想就這樣去自殺算了。」

警方認為，嫌犯是計劃型犯案，早就算好了要攻擊東大考場，而非一時起意。據了解，嫌犯所就讀的名古屋東海高等學校是偏差值高達75的名門學校，該校的醫學院率取比例更是連續14年奪得全國第一，從2021年的榜單看來，428名畢業生就有30人錄取東大、31人錄取京都大學。

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