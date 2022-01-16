男大生喝爛醉...直接「躺鐵軌昏睡」　電車煞車不及撞上

記者王佩翊／編譯

日本廣島市16日發生一起平交道意外，一名男大生因為喝醉竟在穿越平交道時，直接躺在鐵軌上睡覺，因此遭凌晨行駛而過的列車撞上。儘管電車駕駛見狀隨即緊急煞車，但仍來不及躲避，直接撞上男子。男大生的腿部受到重傷，所幸並沒有造成生命危險。

根據《廣島新聞》報導，廣島市這名20歲的男大學生喝醉後，經過JR芸備線的一處平交道，沒想到他竟然當場從平交道進入鐵軌，並就地躺下「休息」。一輛從廣島出發、開往三次的列車16日上午5時50分左右行經此處，便不幸撞上這名男大學生。

根據鐵路綜合指令所透露，該班列車的駕駛事發後曾通報稱，「在鐵道內發現有民眾，雖然緊急煞車，但仍然發生衝撞。」而被列車撞上的這名男大生雖然腿部重傷，但並沒有生命危險，救護人員接獲通報後，也隨即將其送醫。根據警方調查，男大生自稱是因為喝醉了才會在鐵軌上睡覺。

列車上當時一共有6名乘客搭乘，所幸無人因為緊急煞車而受傷。然而該起事故造成三次車站至廣島車站區間上下行列車延誤長達1個小時，共有4班列車被迫停駛，影響人次粗估超過800人。

警方目前仍在深入調查詳細案發經過，然而JR芸備線15日才剛發生一起死亡意外，一名10多歲男子同樣也是在鐵道上被列車撞上。對於JR芸備線連續2天發生人身事故，網友紛紛表示無法理解。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》