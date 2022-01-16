北韓重啟貨運列車！跨鴨綠江從中國載運「緊急物資」　時隔24個月

▲橫跨鴨綠江兩岸的中朝友誼大橋。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）為了因應全球新冠疫情，已關閉邊境長達24個月，如今有消息人士指出，今（16）日上午9時一輛貨物列車從北韓新義州出發，經過橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋，抵達中國遼寧省丹東市，距離北韓2020年夏季全面中斷與中國之間的陸路貿易已經過24個月。

南韓《韓聯社》引述消息人士的說法指出，該輛貨運列車16日上午9時10分從北韓新義州出發，經過橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋，抵達中國遼寧省丹東市，研判該輛貨運列車明（17）日將會從中國載運「緊急物資」進入北韓。

報導分析，貨運列車從北韓出發前一向須得經過北韓最高領導人、國務委員長金正恩的最終承認，才能從中國將緊急醫藥物品或民生必需品運進北韓，預估未來每天將會有10至20輛的貨物列車駛進中國搬運物資。據悉，自從中國東北地區新冠疫情逐漸趨緩，朝中兩國從2020年起便開始討論如何透過鐵道重啟陸上貿易。

不過該名消息人士無法釐清，該輛貨運列車究竟是未來按時從北韓出發、正式重啟斷絕已久的朝中兩國陸上貿易、亦或是只開這一次而已。

另外一名消息人士則預估，此次北韓當局優先重啟鐵道貿易網絡，代表著未來有可能延續相關政策，是否會進一步允許美國製的新冠疫苗進口，受到外界廣大的關注。而遼寧省丹東市的居民也親眼目睹來自北韓的貨運列車，在當地的社群網路上發文。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》