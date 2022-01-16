日本各地海嘯警報一次看！　岩手縣浪高近1.2公尺最高

記者張靖榕／綜合外電報導
東加王國海底火山爆發後海嘯波及日本，經過一夜後第一波海嘯已經抵達，氣象廳今（16日）上午7點30分發布，將鹿兒島縣南方的奄美群島和吐噶喇群島海嘯警報切換為「海嘯預警」，但本島的岩手縣仍持續發布海嘯警報。此外沖繩群島以及北海道，目前也為「海嘯預警」級別，但某些地方水位仍在上升。
▲日本深夜發布海嘯警報。（圖／翻攝自推特）
鹿児島県の奄美群島・トカラ列島に出されていた津波警報は、津波注意報に切り替えられました。引き続き海岸や川の河口付近などには近づかないで下さい— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) January 15, 2022
【津波警報】
▽岩手県
【津波注意報】
▽北海道~鹿児島県太平洋側
▽奄美群島・トカラ列島
▽沖縄県
▽長崎県西方
▽鹿児島県西部など pic.twitter.com/runvJW83ri
奄美大島の海沿いの宿から津波避難中。さっきまでコロナウイルスの緊急事態でゴーストタウン状態だった町が渋滞中 pic.twitter.com/Wkdk8vnIvu— Yudai Tsubone | ocean+α (@yudai_inside) January 15, 2022
NHK引述日本氣象廳指出，最新的「海嘯警報」發布縣剩下岩手縣，其餘地區均為「海嘯預警」。根據岩手縣內觀測點觀測到的海嘯高度顯示，久慈港最高1.1公尺、釜石40公分、大船渡30公分、宮古40公分。
除了岩手縣仍持續發出避難指示外，青森縣、宮城縣、千葉縣、德島縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島部分地區也維持同樣警示，需多加留意最新消息。
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