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日本各地海嘯警報一次看！　岩手縣浪高近1.2公尺最高

記者張靖榕／綜合外電報導

東加王國海底火山爆發後海嘯波及日本，經過一夜後第一波海嘯已經抵達，氣象廳今（16日）上午7點30分發布，將鹿兒島縣南方的奄美群島和吐噶喇群島海嘯警報切換為「海嘯預警」，但本島的岩手縣仍持續發布海嘯警報。此外沖繩群島以及北海道，目前也為「海嘯預警」級別，但某些地方水位仍在上升。

▲▼東加海底火山爆發！日本深夜發布海嘯警報　最高恐3公尺。（圖／翻攝自推特）

▲日本深夜發布海嘯警報。（圖／翻攝自推特）

NHK引述日本氣象廳指出，最新的「海嘯警報」發布縣剩下岩手縣，其餘地區均為「海嘯預警」。根據岩手縣內觀測點觀測到的海嘯高度顯示，久慈港最高1.1公尺、釜石40公分、大船渡30公分、宮古40公分。

除了岩手縣仍持續發出避難指示外，青森縣、宮城縣、千葉縣、德島縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島部分地區也維持同樣警示，需多加留意最新消息。

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