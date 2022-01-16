日海嘯襲來　氣象廳籲：持續避難！老翁逃難「輪椅翻倒」後腦杓重摔

▲日本沿岸發布海嘯警報與海嘯預警。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東加王國鄰近的海底火山噴發，所引發的海嘯陸續抵達日本沿岸，日本當局15日晚間起緊急針對各地區發表海嘯警報與海嘯預警，而受影響最深的岩手縣更預計會迎來3公尺海嘯。氣象廳直到16日仍呼籲民眾持續避難，千萬不可大意。原定於16日舉辦的大學共通考試則確定會以避難為優先，並提供補考措施。沖繩則是有一名老翁在避難時，輪椅不慎翻倒，導致頭部撞擊地面，送醫治療。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳表示，東加王國附近的海底火山15日中午發生大規模噴發，所引發的海嘯影響範圍遍及日本沿岸。目前當局已經針對岩手縣發布海嘯警報，其餘沿海地區則是發佈海嘯預警，由於海嘯目前仍在持續來襲，因此也呼籲民眾必續繼續避難，千萬不可大意。

根據氣象廳表示，這是日本自2016年11月22日福島發生規模7.4地震，福島縣與宮城縣發布海嘯警報以來，時隔5年半再度發布海嘯警報。由於發布海嘯警報與海嘯預警，日本航空16日取消27班航班，約有530名旅客受到影響。

日本全國原定於16日舉行第二天的大學共通考試，然而受到海嘯預警影響，大考中心已經宣布，考場若能繼續實施考試便按照原定計畫進行，如果有學生因避難而無法前往考場，學校必須提供補考措施，呼籲學生務必以自身安全為重，並遵照地方政府的逃難指示。據悉，目前已經有1個考場確定停止考試。

另一方面，沖繩一名80多歲的老翁與家人在逃難時，輪椅不慎翻倒，導致他重摔在地，後腦杓落地，隨即被送醫治療，所幸救護人員趕往現場時，老翁尚有意識。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》