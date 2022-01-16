戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

▲女子在交友軟體上配對一名「帥氣」的郭姓男模，因而答應和郭男發生一夜情，孰知根本就是騙局一場。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名女子透過交友軟體，成功配對到一名郭姓帥氣男模，郭男也向女子承諾，自己就是「照片本人」，2人進一步同意發生一夜情，女子也依郭男要求戴上眼罩前往赴約。未料女子一撥開眼罩，發現郭男根本不是什麼帥氣男模，而是「肥宅」，讓她相當崩潰直言，「快死了」，事後怒告郭男性侵。法院審理後，刑事部分，最高法院判處郭男有期徒刑3年2月定讞；民事部分則判郭男須賠償女子40萬元。

女子透過交友軟體配對到一名郭姓「帥氣男模」，2人瞬間天雷勾動地火，決定發生一夜情。2018年11月，女子依照郭男的要求，蒙上眼罩和郭男發生關係，但過程中，郭男詢問女子「我是不是變胖了」，女子一時好奇將眼罩撥開，卻看到眼前的人根本不是什麼「帥氣男模」，而是「肥宅」讓她相當崩潰，立即推開郭男怒斥，「不要，你不是那個人」，未料郭男卻執意繼續。

事後她怒向慘遭盜照男模傳訊表示，「想提醒你一下你的照片在交友軟體上被盜用，對方用你的名字跟身分在約砲，而且把家裡和個性喜好經營得很像你一樣」、「因為我偶爾也在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了，無法應對對方的力氣，基本上已經算是性侵了...」等語，並怒告郭男性侵。

庭審時，郭男向法官表示，他患有嚴重男性勃起障礙，因此僅由被上訴人幫他口交及打手槍，並由他以手指插入方式進行性行為，強調他並未對女子性侵得逞；而當女子要求停止時，他也立即停下所有動作，絕對沒有女子所指違反其意願繼續對其性行為。

不過法官勘驗相關證據後，女子的生殖器官裡被驗出郭男的DNA的鐵證，而郭男事後也表示自己有帶保險套等語，儘管郭男事後出示其泌尿科就診資料診斷書，主訴其勃起功能不良，但法官認為，難因此認為郭男並無對女子性侵，不採信其證詞。案件經上訴後，刑事部分最高法院依強制性交等罪，判處郭男有期徒刑3年2月定讞，而民事部分法官則判郭男須賠償被害女子40萬元適當。