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不想努力了！工人1人分飾3角...寂寞貴婦「上當105次」遭騙789萬

▲愛情,感情,男女。（圖／unsplash）

▲北市多金女玩交友軟體認識趙姓男子，豈料對方竟是愛情騙子，騙了105次得手789萬。（示意圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

好傻好天真！！46歲趙男2014年起謊稱自己是電信公司副總，欺騙未婚女子2212萬餘元遭起訴，豈料2017年又透過交友軟體結識陳姓單身多金女，謊稱阿嬤過世、爸爸出車禍，更1人分飾姊夫、律師2角色，謊稱自己死亡需繳付稅金，要求陳女匯款105次，得手789萬。陳女不滿，並提起刑事附帶民事訴訟，求償遭騙的錢。

小富婆陳女控訴，自己在2017年間透過交友軟體認識趙男，趙男更甜蜜以結婚為前提為交往，讓空虛寂寞的她以為遇到真命天子，旋即陷入戀愛泡泡裡，孰不知竟是踏入趙男戀愛詐騙圈套裡。

你儂我儂熱戀期間，實際職業為廚工的趙男逐漸露出狐狸尾巴，以廠商惡意倒閉，父親車禍、阿嬤往生、母親生病各種瞎理由騙錢，陳女信以為真，便匯款105次，每次都數萬元，累積更高達789萬2735元。

陳女直到2018年時察覺不對，豈料趙男急中生智，以「姊夫」名義騙陳女自己因病過世，接著又以「黃律師」身份聯繫陳女，稱要過戶趙的財產給她，但必須先支付稅金、過戶費，竟又騙到5萬元。

陳女最後發現自己好像被騙了，便對趙男提告。刑事審理期間，趙男無辜表示，他已經將一部分錢還給陳女，陳女也有聲請支付命令查封財產，被扣多少他不太確定，但是他名下財產確實有遭查封。刑事部分，趙男去年被依詐欺騙取他人財物，判處1年6月。

民事部分，陳女則求償自己遭騙的789萬2735元，由於趙男開庭期間均未出庭做答辯，法官認為陳女並未取得有效執行名義，也未聲請強制執行趙男財產，趙男刑事辯稱財產遭扣押抵償，為卸責之詞，不予採信，士林法院民事庭，今（14日）宣判，陳女求償新台幣789萬2735元全額判准，

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