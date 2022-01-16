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侯友宜籲年貨「一次買足」　未遵守市場防疫最高罰30萬

▲▼侯友宜赴土城公有市場視察防疫管制措施。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜赴土城公有市場視察防疫管制措施。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布維持二級警戒至1月24日，新北市長侯友宜關心民生第一線，今（16日）前往土城公有零售市場視察防疫管制措施，呼籲民眾分流採買，將所需年貨物資一次買足，避免經常前往市場造成人潮擁擠，增加染疫風險。

侯友宜表示，過去1年依靠攤商、市民朋友的共同努力，成功的防堵疫情擴散，近來本土疫情復燃，其傳播力不可輕忽，年節即將到來，市場、賣場人潮較多，雖防疫工作帶來諸多不便，仍請大家以防疫為優先，務必做好戴口罩、實聯制等防疫措施，並呼籲一次買足、買好就走，且分流購買，一同對抗疫情，市府也一定會更嚴格把關。

土城公有市場自去年5月起開始防疫管制措施，至今皆未降低管制強度，雖疫情造成營業衝擊，市場處也趁機協調攤商配合市場環境改造，在去年11月斥資約407萬元辦理地坪水溝更新工程，並成功爭取中央的市場防疫硬體改善補助經費約285萬元，藉此提升市場的競爭力。

市場處補充，市場為民生消費第一線，為防堵社區傳播鏈，防疫管制相當重要，市府已於1月12日發布公告，市場應落實出入口管制、實聯制、手部消毒、佩戴口罩、量體溫等基本防疫措施，並加強人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃及攤商每日自主健康管理，後續也將持續依疫情最新變化調整相關作為。

市場處強調，遇不配合防疫規範且經勸導仍不改善者，將依《傳染病防治法》第67條處以6萬以上30萬以下罰鍰，呼籲消費者應主動配合，共同防疫。

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