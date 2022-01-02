　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

▲大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲大嵙崁獅子會創會長、市議員李柏坊(中)肯定吳念庠(左)以行善報親恩。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為感念母親的恩情，桃園市大嵙崁獅子會會長吳念庠以行善出發，發起「寒冬送暖、聯合社福」活動，獲國際獅子會300G2區總監胡耀輝集結各分會支持、「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚也代表聯誼會捐贈白米8,000台斤，2日於大溪區康莊路上發送捐贈物資給區內弱勢戶，印証「行善欲為人知」，十方力量來加入，社會更溫暖。▲大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚捐贈白米8,000台斤。（圖／記者楊淑媛攝）

大嵙崁獅子會會長吳念庠表示，年終歲末，總會想起母親昔日的種種教誨，「母親走了三年、只有更加思念」，也只能寄情於社會服務，發起這場寒冬送暖，用來紀念母親的偉大。吳念庠也感謝擔任獅子會會長，總監胡耀輝、副總監劉貴足、葉順英、周矢綾獅友以及現場各位獅兄獅嫂對他的支持與鼓勵。▲大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

吳念庠發起此次「寒冬送暖」活動，300G2區總監胡耀輝集結各分會支持、「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚也代表聯誼會捐贈白米8,000台斤，聯合各方行善力量，捐贈白米與保暖大毛毯等物資給區內弱勢戶，讓他報答當年在地鄉親們當時對自己母親及家人的關心與照顧恩情。▲大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）▲大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

藝人那維勳表示，非常感恩好友吳瑞良支持兒子吳念庠對社會的付出與貢獻，也感謝念庠對媽媽孝順的這份心舉辦這場「寒冬送暖、物資捐贈」活動、更感謝大嵙崁獅子會在每個角落為社會大力的付出、期新的一年，大家有錢出錢，有力出力，讓社會更美好。包括：大嵙崁獅子會創會長、市議員李柏坊、國際獅子會300G2區總監胡耀輝及200多名獅友、大溪區里長等各方人士出席捐贈活動。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
12／31發票「已變下一期」他慌了！內行秒答正常
包小柏今辦女兒告別式　「播她生前影片」忍痛親自打點
快訊／北市30多歲男確診　「7接觸者」採檢出爐
2大1小家庭「月花10萬」　支出全曝光！網細看驚：太省了
這天濕冷探15度！　一圖秒懂未來一週天氣
驚悚瞬間曝！男躺車道9車閃避　「第10台輾斃他」
90%台灣人缺鈣！「最完整補鈣食物」一圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

互看不順眼？當街毆鬥　南警快打到場全都辦！

北市防疫旅館吃得到鳳梨釋迦　台東縣府分享鮮凍即時包

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

8旬老農創意助貧！休耕種綠肥每把銅板價　所得全捐愛心基金

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

互看不順眼？當街毆鬥　南警快打到場全都辦！

北市防疫旅館吃得到鳳梨釋迦　台東縣府分享鮮凍即時包

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

8旬老農創意助貧！休耕種綠肥每把銅板價　所得全捐愛心基金

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

立訊傳拿下iPhone Pro版高階訂單　擴廠劍指鴻海、和碩

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

包小柏今辦女兒告別式　悲傷不說話「播她生前影片」忍痛親自打點

薩摩耶洗澡太舒服瞇眼燦笑「耳朵消失」　天使面孔融化美容師

台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

李智凱PLG職籃開球大秀後空翻　帶愛妻甜蜜現身

冬天突然變胖！媽見「方型黑貓」低底盤路過嚇傻：不是黑色顯瘦？

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

「刺網漁具」流失未通報　最重罰15萬

南消七大隊恭請火德星君駐駕祈福

動員百警確保台南廟會優質

2021年台南大型車死亡減少18件

當街毆鬥南警快打到場全都辦！

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

台南推機車定檢E化通知華醫第一

高山茶都・嘉義開幕　九天展期至明年1/2

更多熱門

相關新聞

大溪康莊休閒農業區　寒冬送暖回饋地方

大溪康莊休閒農業區　寒冬送暖回饋地方

桃園市大溪區康莊休閒農業區、日前甫獲農委會第二屆全國金牌農村競賽銀牌獎，康莊休閒農業發展協會理事長童偉哲對於能在全國22個縣市、784農村脫穎而出，滿懷感恩，26日於休區舉辦康莊嘉年華暨寒冬送暖有機蔬食品嚐活動，回饋地方並與鄉親分享榮耀。

俊逸寒冬送暖體現社會關懷

俊逸寒冬送暖體現社會關懷

前學甲分局長甘炎民、陳建民回學甲地區送暖

前學甲分局長甘炎民、陳建民回學甲地區送暖

台南工會歲末寒冬送暖

台南工會歲末寒冬送暖

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

關鍵字：

大嵙崁獅子會吳念庠寒冬送暖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面