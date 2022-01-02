行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

▲大嵙崁獅子會創會長、市議員李柏坊(中)肯定吳念庠(左)以行善報親恩。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為感念母親的恩情，桃園市大嵙崁獅子會會長吳念庠以行善出發，發起「寒冬送暖、聯合社福」活動，獲國際獅子會300G2區總監胡耀輝集結各分會支持、「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚也代表聯誼會捐贈白米8,000台斤，2日於大溪區康莊路上發送捐贈物資給區內弱勢戶，印証「行善欲為人知」，十方力量來加入，社會更溫暖。

▲「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚捐贈白米8,000台斤。（圖／記者楊淑媛攝）

大嵙崁獅子會會長吳念庠表示，年終歲末，總會想起母親昔日的種種教誨，「母親走了三年、只有更加思念」，也只能寄情於社會服務，發起這場寒冬送暖，用來紀念母親的偉大。吳念庠也感謝擔任獅子會會長，總監胡耀輝、副總監劉貴足、葉順英、周矢綾獅友以及現場各位獅兄獅嫂對他的支持與鼓勵。

吳念庠發起此次「寒冬送暖」活動，300G2區總監胡耀輝集結各分會支持、「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚也代表聯誼會捐贈白米8,000台斤，聯合各方行善力量，捐贈白米與保暖大毛毯等物資給區內弱勢戶，讓他報答當年在地鄉親們當時對自己母親及家人的關心與照顧恩情。

▲▼大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

藝人那維勳表示，非常感恩好友吳瑞良支持兒子吳念庠對社會的付出與貢獻，也感謝念庠對媽媽孝順的這份心舉辦這場「寒冬送暖、物資捐贈」活動、更感謝大嵙崁獅子會在每個角落為社會大力的付出、期新的一年，大家有錢出錢，有力出力，讓社會更美好。包括：大嵙崁獅子會創會長、市議員李柏坊、國際獅子會300G2區總監胡耀輝及200多名獅友、大溪區里長等各方人士出席捐贈活動。