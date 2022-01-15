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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出訪宏都拉斯擬過境美國　外交部：循例由總統府說明

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國中美洲友邦宏都拉斯準總統卡斯楚（Xiomara Castro）將在本月27日正式就職，據悉，副總統賴清德將以「特使」身分出席就職典禮，且預計過境美國，被視為他2024的起手式。對此，外交部今（15日）說明，推動元首外交是外交部重要的工作之一，有關我國出席宏國新任總統就職典禮，相關慶賀規畫如果有定案，循例將由總統府適時統一對外說明。

根據媒體報導，總統府已安排賴清德以「總統特使」身份出席宏國總統就職典禮，期間預計過境美國，外界關注，他屆時是否與美方官員會面，同時，因國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲均規畫今年3月後訪美，賴清德此行過境美國的規格與準備，也被視為他角逐2024的起手式。

對此，外交部回應，我國在中美洲的友邦宏都拉斯訂於今年1月27日舉行新任總統卡蕬楚女士的就職典禮；宏國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）及新任總統當選人卡蕬楚均已分別致函邀請蔡英文總統出席就職典禮。

外交部說明，推動元首外交是外交部重要的工作之一，有關我國出席宏國新任總統就職典禮，相關慶賀規畫如果有定案，循例將由總統府適時統一對外說明。

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