快訊／1922疫苗平台重啟「掉漆大當機」　網氣炸：不能預約

▲按預約接種，開始狂轉圈圈！（圖／翻攝1922平台）



網搜小組／劉維榛報導

今（15）日1922疫苗預約平台終於回歸，指揮中心分三類人進行預約，其中10點為「65歲以上」可預約疫苗追加劑，不過大批網友湧入，網頁又當機了，其中有苦主哀號「電腦顯示連線不穩定，用手機自己網路，進入預約畫面沒多久就會跳回原本頁面」，讓人超傻眼。

其中苦主向《ETtoday新聞雲》抱怨，好不容易刷新進入頁面後，「最氣的是點進去台北沒了，在整人啊，說無接種區域。」

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PTT上，眾多鄉民也狂砲轟，「時間久了被登出後，就永遠在主頁面讀取」、「爛，一直跳出去」、「都已經幾次了還這麼爛」、「登入進去了也沒用，一直請稍候」、「好不容易進去，姓名沒辦法輸入」、「台北市顯示無接種區域是在開我玩笑」。

事實上，1922疫苗預約平台在今日重新開啟，預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月17日至1月23日。

二、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。



(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。



(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

▼出現該頁面後，隨即又會調回主頁！（圖／翻攝1922平台）



▼持續按頁面後，變成排隊中。（圖／翻攝1922）

