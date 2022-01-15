Omicron難預測！　醫示警：和病毒共存「1族群會先倒下」

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續延燒，指揮中心昨（14日）公布新增11例本土個案及57例境外移入。對此，醫師潘建志今（15日）表示，台灣社會不能放棄打疫苗和口罩洗手等NPI，更擔憂若整體社會喊說要和病毒共存，「血汗醫護」將會第一個倒下。

潘建志在臉書發文表示，美國南加州最新論文顯示，Omicron相對於Delta，確診數暴增，住院人數也增加更多。好消息是，感染Omicron後需要住院的比率較低，重症住進ICU(加護病房)，需要插管，乃至於最後死亡的比率，和Delta相比少了很多。就算住院，Omicron的平均住院日也較Delta短，最後絕大部份能活著走出醫院。這些數據，和先前南非，英國的報告類似，比上Delta，住院率少50%，進ICU比率少90%。但確診的分母如果大太多，以絕對數量而言，還是會有更多人變成重症。

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▲桃機篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志指出，Omicron主要感染上呼吸道。打過疫苗的人，身體裏產生了各種抗體，讓細胞能抵抗病毒。但是，呼吸道黏膜裏的抗體IgA量比較少，Omicron 飄上去就入侵細胞了，不往呼吸道下方走，馬上就大量繁殖，以氣溶膠的方式，靠呼吸就散佈出去。也由於沒有進到氣管深處，呼吸功能影響較小，比較不需要插管。肺部發炎少，不會造成免疫風暴，這可是之前的新冠病毒株致死主因。

他表示，新冠病毒疫苗開發案中，有7支屬於鼻腔噴霧型，能誘發呼吸道黏膜更高的抗體IgA，抵抗這種局部打了就跑的變種，減少感染。台大醫院也在研究，可惜7支都還沒有通過三期臨床試驗，離上市還很遠。論文還有個重要的細節，寫在圖片最下方:統計裏Delta病患未施打疫苗比率是49.7%，但Omicron只有26.6%。意思是，Omicron突破性感染的能力更高，有更強的免疫逃脫，不過因為打過疫苗的人感染了，症狀比較輕微，這部份的比率也造成了Omicron的整體統計上症狀比較不嚴重，住院比較少。

潘建志強調，所以不能反因為果，說Omicron症狀輕微就不打疫苗。論文統計是在美國最富有的加州，統計的對象都有醫療保險裏，受到比較好的醫療照顧。雖然更快更輕，但最後Omicron造成的住院人數還是大量增加。如果醫療過載崩壞，無法維持醫療品質，重症和死亡比率就不會這麼低了。而Omicron才剛出現，耶魯大學岩崎明子教授（Akiko Iwasaki）就表示，得過Omicron，後續對身體的長期影響還不清楚。

▲桃機擴大篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志於文末提醒，每個國家地方的情況不一樣。台灣上一波Alpha感染中，累計死亡率(Case fatality rate) 5.0% 相比發達國家實在太高。台灣長時間清零，Delta沒有大流行，曾經感染而自然免疫的個案數較各國都少。Omicron進來，如何演變很難預測。我認為不能放棄打疫苗和口罩洗手等NPI，這些措施能避免醫療過載，減少感染新冠的個案住院，排擠到其它疾病的住院和開刀。整個社會若放棄抵抗，喊說要和病毒共存，先倒下的將是血汗醫護。