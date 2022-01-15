超離奇竊案！包包裡皮夾被偷卻多一枚戒指　唱歌趴友喊：是我的

▲江姓男子參加唱歌趴偷皮夾，不慎將戒指遺落在別人包包裡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男大生，在日前參加網路揪團的唱歌趴，最後發現皮夾不見了，裡面的5倍券加上現金共計8千元也不翼而飛，但包包內卻多了一枚陌生的戒指，懷疑是竊賊偷的時候不小心滑落，透過團主詢問，1名同團的男子竟舉手答「是我的」，最後警方前往家中搜索逮人。

警方調查，26歲的江姓男子與23歲的廖姓男大生，在日前參加網路揪團的唱歌趴，但沒想到離場後，廖姓男大生發現皮夾不翼而飛，裡面共計有8千元的現金以及5倍券，男大生仔細翻查放置皮夾和隨身物品的包包後，發現裡面竟然多了1枚陌生戒指，懷疑是竊賊不小心落下。

▲江姓男子偷走皮夾，將皮夾內的8千元現金以及5倍券拿去花用，最後被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男大生透過揪團的張姓團主，在群組內詢問「戒指是誰的」，結果釣出江姓男子主動出面「舉手答有！」廖姓男大生隨即報警處理，警方循線掌握江姓男子住在樹林一帶，前往江姓男子家中搜索，但錢早已被江花用殆盡。

警方到江姓男子家中，發現江姓男子平時打零工維生，家中衣櫃僅有5件衣服，江姓男子坦承因偷取男大生皮夾，不慎將戒指遺落在男大生包包內，警方訊後也依照竊盜罪嫌，將江姓男子移送地檢署偵辦。

據了解，江姓男子參加過的唱歌趴，有其他人東西也不見，警方也呼籲被害人勇於出面指認，以免自身權益受損。

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