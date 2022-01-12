大陸新增本土確診166例「河南占118例」　副總理趕赴現場指導

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情燒不停，11日新增確診221例，本土占166例，其中河南省成為疫情重災區，單日新增166例個案。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭也從陝西赴河南調研指導防控工作，稱Omicron毒株傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，各項舉措落實得快才能跑贏病毒。

據大陸國家衛健委消息，大陸11日新增確診病例221例，境外輸入占55例，包括上海20例、廣東20例、天津4例、福建4例、北京2例、廣西2例、江蘇1例、浙江1例、四川1例，含4例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例方面則有166例，河南占了118例，其中安陽市65例、許昌市41例、鄭州市12例；天津33例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例；陝西8例，均在西安市；廣東7例，均在深圳市。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

▲河南疫情持續擴散。（圖／視覺中國）

據《新華社》11日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭8日從陝西赴河南調研指導防控工作，強調「堅持全省一盤棋，科學防控，分類施策，採取針對性更強的舉措，加快篩查、流調、隔離，盡早發現和管控風險人員，早日實現社會面『清零』」。

孫春蘭指出，Omicron毒株傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，「各項舉措落實得快才能跑贏病毒。」

她表示，要進一步提高核酸檢測、流調排查的效率，採取嚴格的社會面管控措施，盡快阻斷傳播途徑，嚴防疫情外溢擴散；隔離點的管理服務要到位，加強隔離人員的心理撫慰和低年級學生的照護；Omicron毒株感染者臨床症狀以上呼吸道感染為主，要抓緊準備專門的收治醫院，調派國家醫學專家，加強臨床救治和研究，總結救治經驗，完善診治方案。

據通報，截至11日24時，大陸現有確診病例3476例，其中重症病例14例，累計治癒出院病例96077例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例104189例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1463589人，尚在醫學觀察的密切接觸者47638人。