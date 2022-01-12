　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸新增本土確診166例「河南占118例」　副總理趕赴現場指導

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情燒不停，11日新增確診221例，本土占166例，其中河南省成為疫情重災區，單日新增166例個案。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭也從陝西赴河南調研指導防控工作，稱Omicron毒株傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，各項舉措落實得快才能跑贏病毒。

據大陸國家衛健委消息，大陸11日新增確診病例221例，境外輸入占55例，包括上海20例、廣東20例、天津4例、福建4例、北京2例、廣西2例、江蘇1例、浙江1例、四川1例，含4例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例方面則有166例，河南占了118例，其中安陽市65例、許昌市41例、鄭州市12例；天津33例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例；陝西8例，均在西安市；廣東7例，均在深圳市。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

▲▼大陸疫情,河南疫情。（圖／視覺中國）

▲河南疫情持續擴散。（圖／視覺中國）

據《新華社》11日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭8日從陝西赴河南調研指導防控工作，強調「堅持全省一盤棋，科學防控，分類施策，採取針對性更強的舉措，加快篩查、流調、隔離，盡早發現和管控風險人員，早日實現社會面『清零』」。

孫春蘭指出，Omicron毒株傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，「各項舉措落實得快才能跑贏病毒。」

她表示，要進一步提高核酸檢測、流調排查的效率，採取嚴格的社會面管控措施，盡快阻斷傳播途徑，嚴防疫情外溢擴散；隔離點的管理服務要到位，加強隔離人員的心理撫慰和低年級學生的照護；Omicron毒株感染者臨床症狀以上呼吸道感染為主，要抓緊準備專門的收治醫院，調派國家醫學專家，加強臨床救治和研究，總結救治經驗，完善診治方案。

據通報，截至11日24時，大陸現有確診病例3476例，其中重症病例14例，累計治癒出院病例96077例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例104189例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1463589人，尚在醫學觀察的密切接觸者47638人。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
今「落地採檢」再揪15確診！王必勝曝：未來還有高峰
快訊／搜救飛官陳奕有進展！　發現疑似「未彈射降落傘」
「硬闖吾疆男」李靚蕾掀真實身分：大家都知道
快訊／居服員乾妹確診！電子廠280人採檢出爐
呂秋遠10點勸李靚蕾停戰　網一面倒飆罵：沒良心
快訊／食品廠夫妻確診！　職場398人採檢出爐
快訊／蘇花和平隧道南口20歲男墜崖！頭部重創陳屍沙灘
王力宏一句話「逼3孩子面對大眾」！　李靚蕾氣炸
快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」　親口證實：我已報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

大陸新增本土確診166例「河南占118例」　副總理趕赴現場指導

醫院治發燒病患竟觸法！　副院長面臨最高7年徒刑

他到酒店隔離！開門驚見「花果山套房」　影片笑翻網：要住500年

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽：後面還有5男

巨大火花瞬間冒出！他徒手掰手機電池「當場爆炸」店員目睹嚇歪

Omicron是「大號感冒」？　陸專家：恐有後遺症不能掉以輕心

陸製鞋業出口額7年損失1.84兆　人力成本提高成訂單流失主因

消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

大陸新增本土確診166例「河南占118例」　副總理趕赴現場指導

醫院治發燒病患竟觸法！　副院長面臨最高7年徒刑

他到酒店隔離！開門驚見「花果山套房」　影片笑翻網：要住500年

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽：後面還有5男

巨大火花瞬間冒出！他徒手掰手機電池「當場爆炸」店員目睹嚇歪

Omicron是「大號感冒」？　陸專家：恐有後遺症不能掉以輕心

陸製鞋業出口額7年損失1.84兆　人力成本提高成訂單流失主因

消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

宿舍「挖礦」賺錢怒控校方侵佔　台科大這回應點出關鍵

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

辛度新年展望學習「新武器」　提升技術直指世錦賽、亞運

台14甲線合歡山路段路面結冰　武嶺至松雪樓限加掛雪鏈通行

大聯盟解除封館有望？　等了1個月本周首度協商

中州科大烏干達學生淪過勞學工　范雲轟：把國際學生當人口販運

國民黨中常委力挺朱立倫　提案召開「黨是會議」布局2022

摩根大通CEO警告紐約員工！　不打疫苗「不會有薪水」

王力宏12年私人助理PTT秒封「王的男人」　李靚蕾認證：對你唯命是從

今晨4長程航班再+15確診！王必勝曝：未來3天還有一波高峰

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

大陸熱門新聞

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

男酒店隔離　開門竟是花果山套房

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

醫院治發燒病患竟法！　副院長恐坐7年牢

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

留日女替閨蜜擋10刀亡！劉鑫被判賠300萬

Omicron是大號感冒？陸專家回應

新郎被綁樹上　慘遭親友麵粉蓋頭

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

更多熱門

相關新聞

清晨再3班機落地採檢！　王必勝：昨天共攔下58個確診

清晨再3班機落地採檢！　王必勝：昨天共攔下58個確診

新冠變種病毒Omicron不斷延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班皆須落地採檢。而身在前線指揮的醫福會執行長王必勝這幾日也透過臉書分享桃機最新現況。他今早（12）提到，清晨又有3班飛機落地，而專案從昨天（11）執行首日，一天就攔下了58個確診；在儀器、各種介面調整今天的作業也都順暢許多。

南非試驗：Omicron無症狀帶原率遠高於Delta

南非試驗：Omicron無症狀帶原率遠高於Delta

法日增近37萬例 再創疫情新高

法日增近37萬例 再創疫情新高

WHO：接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗

WHO：接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情河南疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面