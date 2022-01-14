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陸電廠存煤逾1.62億噸　較去年同期多出4千萬噸

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

▲大陸電煤裝運場。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年因煤價飆漲導致大規模缺電，對製造業造成巨大衝擊。大陸國家發改委14日表示，從去年12月7月以來，全國統調電廠存煤持續保持在1.6億噸以上，1月12日電煤庫存超過1.62億噸，可用21天，較去年同期高出4000萬噸，為確保煤炭穩定供應和人民群眾溫暖過冬奠定堅實的基礎。

依照往年規律，12月和1月是大陸電煤消耗階段，電廠存煤會逐步下降，比如2020年11月19日存煤達到1.6億噸峰值以後，就進入了供暖季持續消耗庫存階段，1月中旬回落到1.2億噸左右。去冬今春供暖季明顯不同，2021年12月22日電廠存煤達到1.68億噸新高以來，雖電煤消耗略有波動，但目前庫存仍持續保持在1.6億噸以上，遠超歷年水平，顯示煤炭供應保障能力顯著增強。

大陸國家發改委指出，供暖季以來，全國煤炭市場運行平穩，主要得益於高供應能力和高存煤水平。從供應能力看，去年後兩個月，全國統調電廠日均供煤達到788萬噸，同比增長超過20%，今年以來供煤水平繼續提升，近一周日均供煤816萬噸，同比增長11%，最高達到875萬噸，比上個供暖季單日最高供煤量增加超過100萬噸。

發改委提到，從存煤水平看，去年12月中旬以來，全國統調電廠存煤一直保持在1.6億噸以上，其間一度達到1.68億噸的歷史最高水平。1月12日，電廠存煤1.62億噸，同比增加超過4000萬噸，仍處於歷史同期最高水平。

發改委強調，在當前高供應和高存煤雙重保障下，隨著「三九」嚴冬即將結束，加之春節臨近，用煤需求將逐步回落，煤炭供需有望保持平衡，經濟社會發展和民生需求可得到有效保障。

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