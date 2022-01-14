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GG太短被嫌爆！他砸11萬「加長2.5公分」　試用嗨翻：真的不一樣

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲德國一名男子砸錢動刀，讓陰莖增長2.5公分。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

德國36歲男子穆拉特（Murat K）陰莖長度3英吋（約7.6公分），被每任戀人及床伴嫌棄不已，因此非常自卑，甚至開始恐懼性愛，最後決定砸下3600歐元（約新台幣11.4萬元）開刀，讓陰莖長度增加2.5公分。他對於術後結果非常滿意，欣喜若狂表示，儘管尺寸前後差異不大，卻已經帶來很明顯的不同。

《紐約郵報》等外媒報導，德國男性陰莖勃起時，平均長度12公分，讓穆拉特長期缺乏自信，他多年來嘗試各種方法，包括「藥物、乳霜甚至使用陰莖幫浦來鍛鍊，就是為了拉長長度」，陸續花費超過1000歐元（約新台幣3萬元），卻一點用都沒有。

最後，穆拉特前往漢諾威（Hanover），求助整型外科權威柯彭（Dr Christian Kerpen），希望透過名醫的「自體脂肪移植」手術，從胃部取出自體脂肪，注射到陰莖裡面，藉此延伸長度，最後也大功告成，改變人生。

49歲的柯彭表示，他每年都要經手超過300場陰莖增長手術，「越來越多男性對於自己的性器官感到不滿意，自信心也因此受損。」

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