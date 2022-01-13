33歲當上5寶媽！她驚曝「避孕、結紮都做了」　網跪：太神啦

▲原PO已經結紮了，還是懷上第5胎。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣生育率低落，儘管喊話年輕一輩「增產報國」，但很多人也只能直嘆，「自己都養不起了，還養小孩？」不過，一位4寶媽就在《Dcard》貼文「33歲懷上第五胎」，說她從23歲開始就一直懷孕、坐月子，但明明第二胎後就有在避孕，生完第四胎後還結紮了，讓她微崩潰，「我不敢相信……我又懷孕了……」

這位人妻文中表示，她再過一個月就要滿33歲，最近卻發現自己居然懷上第5胎，「都說女人的精華是從20歲開始，女人的青春應該是從『懵懂-成熟-獨立』，但我從23-33歲怎麼都是『懷孕-坐月子-懷孕-坐月子』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，得知懷孕後，她跟老公真的是對看無語，畢竟兩人在生了老二之後就有在避孕，生完第四胎她果斷結紮，「果然要來的……真的擋不住。」文中，她也無奈笑呼，在她第5次看到兩條線的時候，內心真的是超震驚，崩潰尖叫了一波。

▲女網友已經生了4個男生，33歲又迎來第5胎。（示意圖／Pixabay）



不過，因為夫妻倆是雙薪家庭，經濟狀況算小康，外加宗教信仰的關係，兩人完全沒想過要把小孩拿掉，只是這次她也許願，「希望是個妹妹吧！因為我已經連生四個男孩子了，雖然真的不想再住在男子監獄了啦！不過其實平安健康就好（還有這次我會叫我老公也去結紮！）」

貼文一出，話題引發網友熱議，「這胎很調皮喔！硬要來」、「為啥你們避孕了還中獎」、「太神啦！台灣生育率靠妳啦」、「看來這胎真的是緣分」、「妳老公真的很猛耶……不知道平常吃什麼，現代人花上百萬求子還未必有……真的是上天給的禮物」、「天啊！連生四個男孩也太強。」