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2000幅作品、7.5公尺巨幕環繞！印象莫內光影體驗展台北最終站開跑

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

▲《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗。（圖／KKLIVE提供）

記者林育綾／台北報導

轟動全球的《印象莫內－光影體驗展》如今在台北站舉行最終站巡迴，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，7.5公尺的巨幕環繞包覆，搭配動人的古典配樂與香氛，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

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▲《印象莫內－光影體驗展》回歸台北站，也將是台灣的最終站。（圖／KKLIVE提供）

《印象莫內－光影體驗展》原定於去年6月在台北展出，卻遭逢新冠疫情爆發，後由高雄站為亞洲巡展開啟序幕，去年底落幕，讓不少高雄民眾2刷、3刷說「坐在展場不捨得離開」，如今展覽回歸台北站，也將是台灣的最終站。

展覽以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，多達2000多幅作品，再以超過6公尺巨幕環繞包覆，搭配動人的古典配樂與香氛，將印象派對「光」與「色彩」的極致癡迷，透過現代科技完美重新演繹，帶領觀眾沈浸當代藝術史最璀璨的篇章，一窺影響未來百年的浪漫革命。

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

▲▼多達2000多幅大師作品，再以超過6公尺巨幕環繞包覆。（圖／KKLIVE提供）

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

展區共分4大區塊，前導介紹區分享印象派主要風格、藝術家及重要代表作品，先奠定民眾對印象派的基礎認識。緊接著是莫內極富盛名的名作《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，常看到的中日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，提供觀眾宛如置身名畫之中的想像。

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

▲▼透過現代科技，重新演繹印象派對「光」與「色彩」的癡迷。（圖／KKLIVE提供）

▲▼《印象莫內－光影體驗展》台北站開跑，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗，1月14日起至4月5日在台北新光三越A11 LegacyMax展出。（圖／KKLIVE提供）

而「沉浸式投影區」結合影像、聲音、氣味營造全方位體驗的觀展環境，彷彿投身印象派輝煌年代；最後再來到繪畫區，讓觀眾將觀展的體會親自描繪出來，為印象派藝術體驗寫下完整的一頁。限定周邊除了現場販售，也提供精選周邊線上販售，方便其他縣市的民眾快速選購。《印象莫內－光影體驗展》台北站自1月14日起至4月5日於新光三越A11 LegacyMax展出。

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