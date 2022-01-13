新竹關西2果園列確診足跡「10員工匡列」　9人PCR出爐





▲新竹縣上午公布2處足跡已完成清消，9名員工PCR結果全數陰性，下午新增3處仍在疫調中。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日共公布5處確診足跡，包含案17630銀行行員足跡，曾在發病日(10日)前兩天前往新竹關西的高平番茄農場與十全草莓農場，2處農場共匡列10名員工。下午5時許再新增3處，為案17721、20多歲女性，1月5日上午曾前往新湖地政事務所、湖口路易莎咖啡，1月9日下午前往竹北嘉豐五路麵包店，不過下午公布的3處，由於時間緊急，衛生局僅先公布足跡，相關疫調目前仍在進行中。

今日上午公布的2處果園足跡中共匡列10名員工，其中9人於傍晚確認為陰性，另1人則由宜蘭縣府繼續追蹤採檢報告。

今日下午5時許縣府再獲報3處足跡，包含

[廣告]請繼續往下閱讀...

1月5日 上午 8:25 新湖地政事務所(新竹縣湖口鄉成功路105號)

1月5日 上午 8:33 湖口路易莎咖啡(新竹縣湖口鄉中山路二段176號)

1月9日 下午 3:55 珈豐露麵包店(新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號)

縣府表示，獲報第一時間隨即啟動場所周遭環境清消，至於相關疫調結果、匡列人數，縣府目前還在加緊腳步中。

►銀行員竹市足跡曝！護城河旁燒肉店用餐 同時段40人PCR出爐

►染疫銀行員有新竹市足跡！餐廳停業清消 擴大匡列採檢352人



► 走錯KTV包廂竟遭5惡徒捅死 2匪遭收押好友幫窩藏也慘了



►走錯包廂釀命案！又是這家KTV 去年醉客踹錯門被折疊刀捅死