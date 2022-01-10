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社會 社會焦點 保障人權

高雄出現夜市女賊！買羊肉湯偷闆娘3萬　再摸走飲料店小弟1千元

記者賴文萱／高雄報導

手癢狂偷！高雄一名50歲的柯姓女子9日在高雄自強夜市一家飲料店買飲料，趁店員忙碌之際，偷走店員夾放在手機殼裡的1000元現金。警方獲報才發現該名女賊是慣犯，經常出沒在自強夜市，去年底才佯稱要買羊肉湯，偷走老闆娘包包裡的3萬元現金，將儘速查緝到案。

▲▼高雄出現夜市女賊！才假吃羊肉偷3萬現金，這次又對飲料店小弟下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄出現夜市女賊！才假吃羊肉偷3萬現金，這次又對飲料店小弟下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄出現夜市女賊！才假吃羊肉偷3萬現金，這次又對飲料店小弟下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯女藉口要趙姓店員幫飲料加糖，趁機下手行竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

竊盜慣犯柯女9日中午到自強夜市飲料店買飲料，但她見謝姓店員把手機放在一旁的桌上，且手機殼裡夾著一張1000員紙鈔因而心生歹念，藉口飲料不甜要求謝姓店員幫忙加糖，趁機店員轉身時下手行竊。

從監視器影像可見，柯女一邊注意店員動向，一邊往一旁桌子靠近，接著快速拿起店員手機並把紙鈔抽出，過程僅短短10秒鐘，但囂張偷竊畫面都全被監視器錄下。

▲▼高雄出現夜市女賊！才假吃羊肉偷3萬現金，這次又對飲料店小弟下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯女去年底才佯裝要買羊肉湯偷走老闆娘3萬現金，這次又對飲料店小弟下手，警方將儘速查緝到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄出現夜市女賊！才假吃羊肉偷3萬現金，這次又對飲料店小弟下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

店家發現報案後，警方依規受理，也鎖定嫌犯身分，強調將儘速查緝到案。事實上，這名女賊經常出沒在高雄自強夜市，去年底佯稱要買羊肉湯，也趁店家忙亂時，偷走老闆娘包包裡的3萬元現金，後來被以竊盜案移送，沒想到這次依然沒學乖，再度行竊被抓包。

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