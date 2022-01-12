他半個月偷2宮廟「得手21萬」　拆監視器主機丟淡水河滅證

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局接獲報案，有2間宮廟在半個月內陸續遭人偷走香油錢，甚至拔走其中1家宮廟的監視器主機以及金牌，2間宮廟估計損失21萬元，警方最後在士林逮捕嫌犯，在屋內查獲毒品，連同住的室友也一併送辦。

警方調查，平時無業的48歲鄭姓男子，2021年12月中旬凌晨時分，潛入大同區承德路3段的一間宮廟，趁機偷走裝有現金的箱子，偷走新台幣15萬元以及1面金牌後逃逸。

▲鄭姓嫌犯連偷2家宮廟，得手21萬元，離開時還順手拔監視器主機滅證。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後在2022年1月初凌晨時分，又潛入南京西路另外一間宮廟，趁機偷走香油錢以及祈福手環，估計損失約6萬元，且鄭姓男子相當狡猾，下手後都將2家宮廟的監視器拔走滅證。

警方事後循線鎖定鄭姓男子躲藏在士林地區，在3日上午前往搜索，進入後發現同住的另名45歲鄭姓男子身上藏有毒品海洛因、安非它命吸食器各1組，先將人控制後再前往鄭姓竊嫌房間。

警方又在鄭姓竊嫌的房間內查獲失竊的金牌1面，另外還有安非他命殘渣袋、吸食器等證物，竊嫌向警方供稱「偷來的錢都已經花光了」，拔掉的監視器主機也隨手丟棄至淡水河。

警方訊後將鄭姓室友依毒品送辦，鄭姓竊嫌則依照毒品、竊盜罪嫌送辦，另外警方發現鄭姓男子犯案時還有共犯，目前仍持續追查嫌犯下落。

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